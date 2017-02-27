Додано: Сер 29 січ, 2020 23:07

Имя Греты Тунберг и название ее движения часто используют неправомерно, в том числе и в коммерческих целях.Шведская экоактивистка Грета Тунберг подала заявку на регистрацию в качестве товарного знака своего имени и названия международного общественного движения школьников, которое она инициировала. Об этом она сообщила в своем Instagram в среду, 29 января.Трамп назвал Грету Тунберг "сердитой девушкой"21 января 2020, 23:32"Я подала заявку на регистрацию моего имени, а также – Fridays For Future (название движения школьников в защиту климата – ред.), Skolstrejk for klimatet (шведское название движения – ред.) и так далее в качестве торговых знаков. Это нужно для защиты движения и его деятельности", – написала Тунберг.Такое решение активистка объяснила тем, что часто ее имя и название движения используют неправомерно, в том числе и в коммерческих целях без соответствующего на это согласия."К сожалению, есть люди, которые пытаются выдать себя за меня или лживо заявляют, что они "представляют" меня, чтобы общаться с высокопоставленными лицами, политиками, СМИ, деятелями искусства и так далее", – добавила она.Напомним, в последнее время 17-летняя Грета Тунберг стала лицом экологических протестов. В 2018 году она начала каждую пятницу проводить одиночный пикет у здания шведского парламента. Впоследствии ее примеру последовали студенты и школьники во многих странах мира.Тунберг была выдвинута на Нобелевскую премию мира 2019 года и отмечена рядом других наград, а также стала обладателем звания Человек года по версии американского журнала Time.Учитесь Грошики зарабатывать...А то - графики, фибоначчи...Кто у нее ближайшие родственники? (очень интересно).