25,5 бабочка гартли
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 січ, 2020 22:56
25,5 бабочка гартли
Додано: Сер 29 січ, 2020 22:58
у меня есть знакомый пенсионер на минимальной гос пенсии , но у него Х00 000 грн на ДЕПОЗИТЕ я ему говорил раньше купи долларов, а он мне - а за что я жить буду ? ( он живет за процент с грн депо ) играть в азартные игры и бегать по обменках в кедах уже не тот возраст ... поменяет на доллары и останется без честно отложенной " пенсии " .
И посоветовать человеку нечего ... а надо ли ?
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Сер 29 січ, 2020 22:59
Додано: Сер 29 січ, 2020 23:06
ну ведь все же банки являются участниками Фонда гарантирования вкладов , тем более если вы гривну туда вкладываете то и риска выдачи не по тому курсу при банкротстве банка нету, так чего не выбрать банк с нормальным процентом типа 16,5 %
Востаннє редагувалось yama в Сер 29 січ, 2020 23:06, всього редагувалось 1 раз.
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Сер 29 січ, 2020 23:06
НБУ всё равно красавец,если бы он продал 20 или просто вышел бы с виртуальными асками,то рынок вообще порвало бы и курс ушёл далеко за 25.
За день рост под 50 копеек это паника,а так НБУ просто как родитель,пока палкой не бьёт,просто говорит, что так не желательно делать.
Интервенциями он притормаживает толпу,скорее всего завтра уже не будет такой щедрый,думаю ограничится 20-30 лямов и если будут дальше желающие покупать,то НБУ спокойно пустит их на 25.10-25.20.
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 29 січ, 2020 23:08, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 29 січ, 2020 23:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Имя Греты Тунберг и название ее движения часто используют неправомерно, в том числе и в коммерческих целях.
Шведская экоактивистка Грета Тунберг подала заявку на регистрацию в качестве товарного знака своего имени и названия международного общественного движения школьников, которое она инициировала. Об этом она сообщила в своем Instagram в среду, 29 января.
Трамп назвал Грету Тунберг "сердитой девушкой"
21 января 2020, 23:32
"Я подала заявку на регистрацию моего имени, а также – Fridays For Future (название движения школьников в защиту климата – ред.), Skolstrejk for klimatet (шведское название движения – ред.) и так далее в качестве торговых знаков. Это нужно для защиты движения и его деятельности", – написала Тунберг.
Такое решение активистка объяснила тем, что часто ее имя и название движения используют неправомерно, в том числе и в коммерческих целях без соответствующего на это согласия.
"К сожалению, есть люди, которые пытаются выдать себя за меня или лживо заявляют, что они "представляют" меня, чтобы общаться с высокопоставленными лицами, политиками, СМИ, деятелями искусства и так далее", – добавила она.
Напомним, в последнее время 17-летняя Грета Тунберг стала лицом экологических протестов. В 2018 году она начала каждую пятницу проводить одиночный пикет у здания шведского парламента. Впоследствии ее примеру последовали студенты и школьники во многих странах мира.
Тунберг была выдвинута на Нобелевскую премию мира 2019 года и отмечена рядом других наград, а также стала обладателем звания Человек года по версии американского журнала Time.
Учитесь Грошики зарабатывать...
А то - графики, фибоначчи...
Кто у нее ближайшие родственники? (очень интересно).
Додано: Сер 29 січ, 2020 23:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тиждень тому були інші перли.
Це називається капці змінюю в "польоті"
Додано: Сер 29 січ, 2020 23:14
В возрасте 11 лет Тунберг впала в депрессию, перестала есть и разговаривать. У неё был обнаружен синдром Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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