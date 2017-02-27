RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 369536963697369836993700>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 238
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
18%
43
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
18
выше 26
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:56

  TylerTruman_ написав:
  twin написав:
  TylerTruman_ написав:Самі ушлі качелісти зараз чекають 25-25,2 для зливу баксиків? :wink:

25.20 це стеля по графіку :wink:

точніше стріха, стеля на тесті 25, головне - надійно зашнуровані кеди, і нікому не розказувати, бо всім може не вистачити дешевої гривні :mrgreen:

25,5 бабочка гартли
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5809
З нами з: 20.11.08
Подякував: 78 раз.
Подякували: 1450 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:58

  Zebra написав:
  qay написав:Тут согласен с Вами. Единственный способ - откладывать на пенсию.

Так он уже отложил... в гривне :mrgreen:
И смотрит как поезд отходит от перона.

у меня есть знакомый пенсионер на минимальной гос пенсии , но у него Х00 000 грн на ДЕПОЗИТЕ я ему говорил раньше купи долларов, а он мне - а за что я жить буду ? ( он живет за процент с грн депо ) играть в азартные игры и бегать по обменках в кедах уже не тот возраст ... поменяет на доллары и останется без честно отложенной " пенсии " .
И посоветовать человеку нечего ... а надо ли ? :oops:
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1842
З нами з: 12.08.17
Подякував: 3302 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:59

  zzzzzz написав:
  bugalter написав:По информации Курса НБУ продал сегодня 70 млн долларов.

Рынок этого даже не заметил.

Чтобы заметил, сегодня надо было продать 150-200.
Искатель
 
Повідомлень: 3392
З нами з: 22.02.16
Подякував: 500 раз.
Подякували: 1393 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 23:06

  fin написав:
  Zebra написав:
  qay написав:Тут согласен с Вами. Единственный способ - откладывать на пенсию.

Так он уже отложил... в гривне :mrgreen:
И смотрит как поезд отходит от перона.

Я уже на пенсии. Поезд еще вернется на перон. 22 конечно не будет, но 24 подождем. А пока обдумываю риск размещения депо в ощаде под 13,25% на полгода.

ну ведь все же банки являются участниками Фонда гарантирования вкладов , тем более если вы гривну туда вкладываете то и риска выдачи не по тому курсу при банкротстве банка нету, так чего не выбрать банк с нормальным процентом типа 16,5 % :?:
Востаннє редагувалось yama в Сер 29 січ, 2020 23:06, всього редагувалось 1 раз.
точка разворота пройдена теперь гривна будет падать. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1842
З нами з: 12.08.17
Подякував: 3302 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 23:06

  Искатель написав:
  zzzzzz написав:
  bugalter написав:По информации Курса НБУ продал сегодня 70 млн долларов.

Рынок этого даже не заметил.

Чтобы заметил, сегодня надо было продать 150-200.

НБУ всё равно красавец,если бы он продал 20 или просто вышел бы с виртуальными асками,то рынок вообще порвало бы и курс ушёл далеко за 25.
За день рост под 50 копеек это паника,а так НБУ просто как родитель,пока палкой не бьёт,просто говорит, что так не желательно делать.

Интервенциями он притормаживает толпу,скорее всего завтра уже не будет такой щедрый,думаю ограничится 20-30 лямов и если будут дальше желающие покупать,то НБУ спокойно пустит их на 25.10-25.20.
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 29 січ, 2020 23:08, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10934
З нами з: 30.12.09
Подякував: 321 раз.
Подякували: 2331 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 23:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Имя Греты Тунберг и название ее движения часто используют неправомерно, в том числе и в коммерческих целях.
Шведская экоактивистка Грета Тунберг подала заявку на регистрацию в качестве товарного знака своего имени и названия международного общественного движения школьников, которое она инициировала. Об этом она сообщила в своем Instagram в среду, 29 января.
Трамп назвал Грету Тунберг "сердитой девушкой"
21 января 2020, 23:32
"Я подала заявку на регистрацию моего имени, а также – Fridays For Future (название движения школьников в защиту климата – ред.), Skolstrejk for klimatet (шведское название движения – ред.) и так далее в качестве торговых знаков. Это нужно для защиты движения и его деятельности", – написала Тунберг.

Такое решение активистка объяснила тем, что часто ее имя и название движения используют неправомерно, в том числе и в коммерческих целях без соответствующего на это согласия.

"К сожалению, есть люди, которые пытаются выдать себя за меня или лживо заявляют, что они "представляют" меня, чтобы общаться с высокопоставленными лицами, политиками, СМИ, деятелями искусства и так далее", – добавила она.

Напомним, в последнее время 17-летняя Грета Тунберг стала лицом экологических протестов. В 2018 году она начала каждую пятницу проводить одиночный пикет у здания шведского парламента. Впоследствии ее примеру последовали студенты и школьники во многих странах мира.

Тунберг была выдвинута на Нобелевскую премию мира 2019 года и отмечена рядом других наград, а также стала обладателем звания Человек года по версии американского журнала Time.

Учитесь Грошики зарабатывать...
А то - графики, фибоначчи...
Кто у нее ближайшие родственники? (очень интересно). :) :oops:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1684
З нами з: 21.01.17
Подякував: 954 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 23:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:НБУ всё равно красавец,если бы он продал 20 или просто вышел бы с виртуальными асками,то рынок вообще порвало бы и курс ушёл далеко за 25.

А так он притормаживает толпу,скорее всего завтра уже не будет такой щедрый,думаю ограничится 20-30 лямов и если будут дальше желающие покупать,то НБУ спокойно пустит их на 25.10-25.20.

Тиждень тому були інші перли.

Це називається капці змінюю в "польоті"
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2591
З нами з: 06.01.17
Подякував: 1033 раз.
Подякували: 1036 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 23:14

  дарий написав:Тунберг была выдвинута на Нобелевскую премию мира 2019 года и отмечена рядом других наград, а также стала обладателем звания Человек года по версии американского журнала Time.


В возрасте 11 лет Тунберг впала в депрессию, перестала есть и разговаривать. У неё был обнаружен синдром Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15012
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3916 раз.
Подякували: 5937 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 23:14

  somilitark написав:НБУ всё равно красавец,если бы он продал 20 или просто вышел бы с виртуальными асками,то рынок вообще порвало бы и курс ушёл далеко за 25.
За день рост под 50 копеек это паника,а так НБУ просто как родитель,пока палкой не бьёт,просто говорит, что так не желательно делать.

Интервенциями он притормаживает толпу,скорее всего завтра уже не будет такой щедрый,думаю ограничится 20-30 лямов и если будут дальше желающие покупать,то НБУ спокойно пустит их на 25.10-25.20.

Вы выполнение бюджета (вернее, его невыполнение) видели? Здесь НБУ бессилен. Точнее "подправить" бюджет в его силах, но чревато.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Сер 29 січ, 2020 23:15, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21289
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1420 раз.
Подякували: 2141 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 23:15

[qд
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 29 січ, 2020 23:25, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10934
З нами з: 30.12.09
Подякував: 321 раз.
Подякували: 2331 раз.
 
Профіль
4
  #<1 ... 369536963697369836993700>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1664, 1665, 1666
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16659 2066757
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 січ, 2020 20:25
zРадио
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 34, 35, 36
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
354 59072
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 січ, 2020 12:36
Binimovich
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6776 1502170
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 січ, 2020 12:56
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81207)
30.01.2020 00:36
EximBonus Bot (1060)
30.01.2020 00:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.