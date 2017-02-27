Додано: Сер 29 січ, 2020 23:31

somilitark написав: Там всё более менее адекватно,навернулась металлургия,потянула смежников,бюджет надо урезать,но там не всё пугающе.

Наверстают приватизацией,думаете просто так заговорили о железке,припортовом,остатках облэнерго.

пока нет места обвалу,просто не вижу . Там всё более менее адекватно,навернулась металлургия,потянула смежников,бюджет надо урезать,но там не всё пугающе.Наверстают приватизацией,думаете просто так заговорили о железке,припортовом,остатках облэнерго.пока нет места обвалу,просто не вижу .

Металлургя навернулась и нет места обвалу? По-моему, это один из 3 китов валютных поступлений (еще аграрии и кредиты, правда, в последнее время появился еще 4-й - заробитчане). Спасти может от обвала весенний сезон и выросшие за последнее время ЗВР, но это не вечно и не факт, что сработает с таким катастрофическим обвалом производства и невыполнением бюджета. Да и там не только металлургия, проблема глубже, таможня сдулась, похоже, ее захлестнула коррупция и тупо все идет по карманам, еще и с МВФом проволочка, зельки не хотят принимать антибеневый закон и опять один воровитый олигарх ставит в заложники всю страну. Прихватизация не поможет как и не помогала все это время, там токо своим за копейки. Единственное, что может на какое-то время помочь курсу, это деребан земли, там могут зайти какие-то бабки, и то, если опять не скомуниздят тупо все как с прихватизацией предприятий в 90-х (а что-то такие подозрения, что так и будет).