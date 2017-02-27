somilitark написав:НБУ всё равно красавец,если бы он продал 20 или просто вышел бы с виртуальными асками,то рынок вообще порвало бы и курс ушёл далеко за 25. За день рост под 50 копеек это паника,а так НБУ просто как родитель,пока палкой не бьёт,просто говорит, что так не желательно делать.
Интервенциями он притормаживает толпу,скорее всего завтра уже не будет такой щедрый,думаю ограничится 20-30 лямов и если будут дальше желающие покупать,то НБУ спокойно пустит их на 25.10-25.20.
Вы выполнение бюджета (вернее, его невыполнение) видели? Здесь НБУ бессилен. Точнее "подправить" бюджет в его силах, но чревато.
Там всё более менее адекватно,навернулась металлургия,потянула смежников,бюджет надо урезать,но там не всё пугающе. Наверстают приватизацией,думаете просто так заговорили о железке,припортовом,остатках облэнерго. пока нет места обвалу,просто не вижу .
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Перес де Куэльяр написав:somilitark Слухай петросянчик, ти засрав весь форум минулого тижня маячньою, тому краще зникни, якщо не в темі.
гуляй вальсом клоун"
Зашел Перес - всех взбодрил на ночь глядя... Опять хотел заругаться "про злобников", потом покумекал - а, может, и к лучшему. Сонный народ должен периодически взбадриваться не только политикой (достала уже).
Востаннє редагувалось дарий в Сер 29 січ, 2020 23:32, всього редагувалось 2 разів.
somilitark написав:Там всё более менее адекватно,навернулась металлургия,потянула смежников,бюджет надо урезать,но там не всё пугающе. Наверстают приватизацией,думаете просто так заговорили о железке,припортовом,остатках облэнерго. пока нет места обвалу,просто не вижу .
Металлургя навернулась и нет места обвалу? По-моему, это один из 3 китов валютных поступлений (еще аграрии и кредиты, правда, в последнее время появился еще 4-й - заробитчане). Спасти может от обвала весенний сезон и выросшие за последнее время ЗВР, но это не вечно и не факт, что сработает с таким катастрофическим обвалом производства и невыполнением бюджета. Да и там не только металлургия, проблема глубже, таможня сдулась, похоже, ее захлестнула коррупция и тупо все идет по карманам, еще и с МВФом проволочка, зельки не хотят принимать антибеневый закон и опять один воровитый олигарх ставит в заложники всю страну. Прихватизация не поможет как и не помогала все это время, там токо своим за копейки. Единственное, что может на какое-то время помочь курсу, это деребан земли, там могут зайти какие-то бабки, и то, если опять не скомуниздят тупо все как с прихватизацией предприятий в 90-х (а что-то такие подозрения, что так и будет).
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Сер 29 січ, 2020 23:35, всього редагувалось 2 разів.
somilitark написав:Там всё более менее адекватно,навернулась металлургия,потянула смежников,бюджет надо урезать,но там не всё пугающе. Наверстают приватизацией,думаете просто так заговорили о железке,припортовом,остатках облэнерго. пока нет места обвалу,просто не вижу .
Металлургя навернулась и нет места обвалу? По-моему, это один из 3 китов валютных поступлений (еще аграрии и кредиты, правда, в последнее время появился еще 4-й - заробитчане). Спасти может от обвала весенний сезон и выросшие за последнее время ЗВР, но это не вечно и не факт, что сработает с таким катастрофическим обвалом производства и невыполнением бюджета. Да и там не только металлургия, проблема глубже, таможня сдулась, похоже, ее захлестнула коррупция и тупо все идет по карманам, еще и с МВФом проволочка, зельки не хотят принимать антибеневый закон и опять один воровитый олигарх ставит в заложники всю страну. Прихватизация не поможет как и не помогала все это время, там токо своим за копейки. Единственное, что может на какое-то время помочь, это деребан земли, там могут зайти какие-то бабки, и то, если опять не скомуниздят тупо все как с прихватизацией предприятий в 90-х (а что-то такие подозрения, что так и будет).
Возможно вы и правы,но я думаю что пока есть жадные любители ОВГЗ,то до обвалов нам далеко,может ошибаюсь,я свою ставку сделал,могу и проиграть,это рынок детка(с).
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.