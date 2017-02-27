Додано: Сер 29 січ, 2020 23:42

ещё в декабре было понятно, что конец января курс приблизится к отметке 25.а здесь ко всему и паника на биржах мира из за китайского вируса.да и огвз уже не так актуальны, с такими ставками. ведь это - ммм. и она с прибылью сработала для тех кто был в первых рядах. остальные получат - пустышки с большим минусом.курс в этом году будет не ниже 25,5 и то если..... а реально увидим 27-28. этот курс устроит, как импортёров так и экспортёров.