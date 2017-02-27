ещё в декабре было понятно, что конец января курс приблизится к отметке 25. а здесь ко всему и паника на биржах мира из за китайского вируса. да и огвз уже не так актуальны, с такими ставками. ведь это - ммм. и она с прибылью сработала для тех кто был в первых рядах. остальные получат - пустышки с большим минусом. курс в этом году будет не ниже 25,5 и то если..... а реально увидим 27-28. этот курс устроит, как импортёров так и экспортёров.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 29 січ, 2020 23:54, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
китайский вирус уже гуляет по европе. вначале германия, теперь уже пятый случай и во франции. значит к нам он во всей красе прибудет прибл. к женскому дню. во тогда и сыграют спекулянты на вал.рынке. можем резко увидить курс в обменниках в районе 26.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
somilitark написав:Возможно вы и правы,но я думаю что пока есть жадные любители ОВГЗ,то до обвалов нам далеко,может ошибаюсь,я свою ставку сделал,могу и проиграть,это рынок детка(с).
Ну, с такими движениями курса их может ветром сдуть. За несколько дней 4% обвала гривны, за месяц 8, а там весь годовой процент 9. Та да, но помнится, в далеком 2014-м вы тоже делали ставку, когда сдали доллар в марте по 9 с чем-то и ждали падения курса аж до 20 с лишним? Ну их в баню такие ставки.
Игорь Алексеевич написав:ещё в декабре было понятно, что конец января курс приблизится к отметке 25. а здесь ко всему и паника на биржах мира из за китайского вируса. да и огвз уже не так актуальны, с такими ставками. ведь это - ммм. и она с прибылью сработала для тех кто был в первых рядах. остальные получат - пустышки с большим минусом. курс в этом году будет не ниже 25,5 и то если..... а реально увидим 27-28. этот курс устроит, как импортёров так и экспортёров.
Игорь Алексеевич написав:китайский вирус уже гуляет по европе. вначале германия, теперь уже пятый случай и во франции. значит к нам он во всей красе прибудет прибл. к женскому дню. во тогда и сыграют спекулянты на вал.рынке. можем резко увидить курс в обменниках в районе 26.
Боюсь, тогда будет не до курса с нашим уровнем медицины, коррупцией, стяжательством и скотством в больницах. Какие там аппараты ИВЛ, на каталке без взятке никто не повезет. Вымрем как мамонты.
Игорь Алексеевич написав:ещё в декабре было понятно, что конец января курс приблизится к отметке 25. а здесь ко всему и паника на биржах мира из за китайского вируса. да и огвз уже не так актуальны, с такими ставками. ведь это - ммм. и она с прибылью сработала для тех кто был в первых рядах. остальные получат - пустышки с большим минусом. курс в этом году будет не ниже 25,5 и то если..... а реально увидим 27-28. этот курс устроит, как импортёров так и экспортёров.
так,шо курс у барыги был обоснованый?
Такой обоснованный, что чуть ли не треть страны свалила.
somilitark написав:НБУ всё равно красавец,если бы он продал 20 или просто вышел бы с виртуальными асками,то рынок вообще порвало бы и курс ушёл далеко за 25. За день рост под 50 копеек это паника,а так НБУ просто как родитель,пока палкой не бьёт,просто говорит, что так не желательно делать.
Интервенциями он притормаживает толпу,скорее всего завтра уже не будет такой щедрый,думаю ограничится 20-30 лямов и если будут дальше желающие покупать,то НБУ спокойно пустит их на 25.10-25.20.
Вы выполнение бюджета (вернее, его невыполнение) видели? Здесь НБУ бессилен. Точнее "подправить" бюджет в его силах, но чревато.
На вчера выполнение бюджета уже выше уровня инфляции за 2019(январь к январю) минимум.
План доходов на этот январь поставили прчти в 2 раза выше прошлогоднего, почему? (возможно заход газпромовских денег планировали, глубоко не копал) (сравниваю с фактическим выполнением бюджета за январь 2019)
Зато куча Хпёрдов носится с кипишем о "шокирующем невыполнении бюджета"
И это, вроде не видел про ПДВ сегодня - налили еще почти 4ярда, так что разворот не раньше начала февраля мог бы быть, если не б не глобальные движухи
Еще вот мыслишка: Вроде как сломали сезонность, весь прошлый год убеждали, что сломали. Думается в этом году высоки шансы увидеть классику зималетто
Востаннє редагувалось Corpocrator в Чет 30 січ, 2020 00:23, всього редагувалось 2 разів.
Игорь Алексеевич написав:ещё в декабре было понятно, что конец января курс приблизится к отметке 25. а здесь ко всему и паника на биржах мира из за китайского вируса. да и огвз уже не так актуальны, с такими ставками. ведь это - ммм. и она с прибылью сработала для тех кто был в первых рядах. остальные получат - пустышки с большим минусом. курс в этом году будет не ниже 25,5 и то если..... а реально увидим 27-28. этот курс устроит, как импортёров так и экспортёров.
так,шо курс у барыги был обоснованый?
Такой обоснованный, что чуть ли не треть страны свалила.
ну ниче,при нелохе вернуться и сразу на биржу с вокзала.
Игорь Алексеевич написав:китайский вирус уже гуляет по европе. вначале германия, теперь уже пятый случай и во франции. значит к нам он во всей красе прибудет прибл. к женскому дню. во тогда и сыграют спекулянты на вал.рынке. можем резко увидить курс в обменниках в районе 26.
К какому 8 Марта ? Как максимум к концу следующей недели. Смотрите динамику продвижения.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
somilitark написав:НБУ всё равно красавец,если бы он продал 20 или просто вышел бы с виртуальными асками,то рынок вообще порвало бы и курс ушёл далеко за 25. За день рост под 50 копеек это паника,а так НБУ просто как родитель,пока палкой не бьёт,просто говорит, что так не желательно делать.
Интервенциями он притормаживает толпу,скорее всего завтра уже не будет такой щедрый,думаю ограничится 20-30 лямов и если будут дальше желающие покупать,то НБУ спокойно пустит их на 25.10-25.20.
Вы выполнение бюджета (вернее, его невыполнение) видели? Здесь НБУ бессилен. Точнее "подправить" бюджет в его силах, но чревато.
На вчера выполнение бюджета уже выше уровня инфляции за 2019(январь к январю) минимум.
План доходов на этот январь поставили прчти в 2 раза выше прошлогоднего, почему? (возможно заход газпромовских денег планировали, глубоко не копал)
Зато куча Хпёрдов носится с кипишем о "шокирующем невыполнении бюджета"
Еще вот мыслишка: Вроде как сломали сезонность, весь прошлый год убеждали, что сломали. Думается в этом году высоки шансы увидеть классику зималетто