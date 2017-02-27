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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3697369836993700

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 238
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
18%
43
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
18
выше 26
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 00:13

  hxbbgaf написав:
  Игорь Алексеевич написав:китайский вирус уже гуляет по европе.
вначале германия, теперь уже пятый случай и во франции.
значит к нам он во всей красе прибудет прибл. к женскому дню.
во тогда и сыграют спекулянты на вал.рынке. можем резко увидить курс в обменниках в районе 26. :roll:

Боюсь, тогда будет не до курса с нашим уровнем медицины, коррупцией, стяжательством и скотством в больницах. Какие там аппараты ИВЛ, на каталке без взятке никто не повезет. Вымрем как мамонты.

надо быть из избранного народа и все будет впорядке...
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lestat
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 00:27

  yama написав:
  fin написав:А пока обдумываю риск размещения депо в ощаде под 13,25% на полгода.

ну ведь все же банки являются участниками Фонда гарантирования вкладов , тем более если вы гривну туда вкладываете то и риска выдачи не по тому курсу при банкротстве банка нету, так чего не выбрать банк с нормальным процентом типа 16,5 % :?:



1) Ощад не является
2) размер гарантии фонда скромен, всего 200к
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 00:30

В прошлом январе собрали 54, планировали 61.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/02/14/645257/
Посмотрим, как будет в этом по итогу.
Хотя в позапрошлом был большой профицит в январе. В прошлом за счет ОВГЗ под бешеный процент уже выруливали.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 00:31

  hxbbgaf написав:
  dimson написав:
  Игорь Алексеевич написав:ещё в декабре было понятно, что конец января курс приблизится к отметке 25.
а здесь ко всему и паника на биржах мира из за китайского вируса.
да и огвз уже не так актуальны, с такими ставками. ведь это - ммм. и она с прибылью сработала для тех кто был в первых рядах. остальные получат - пустышки с большим минусом. :P
курс в этом году будет не ниже 25,5 и то если..... а реально увидим 27-28. этот курс устроит, как импортёров так и экспортёров. :roll:
так,шо курс у барыги был обоснованый?
Такой обоснованный, что чуть ли не треть страны свалила.
А при курсі в 23-24 - почала вертатись? чи й далі валить з пришвидшенням?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 00:35

ФРС сохранила ключевую ставку и продлила операции репо.
Федеральная резервная система США по итогам заседания в среду оставила без изменений ключевую процентную ставку и параметры операций на денежном рынке.
https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/f ... 1028856959
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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  #<1 ... 3697369836993700
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