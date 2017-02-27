Игорь Алексеевич написав:китайский вирус уже гуляет по европе. вначале германия, теперь уже пятый случай и во франции. значит к нам он во всей красе прибудет прибл. к женскому дню. во тогда и сыграют спекулянты на вал.рынке. можем резко увидить курс в обменниках в районе 26.
Боюсь, тогда будет не до курса с нашим уровнем медицины, коррупцией, стяжательством и скотством в больницах. Какие там аппараты ИВЛ, на каталке без взятке никто не повезет. Вымрем как мамонты.
надо быть из избранного народа и все будет впорядке...
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fin написав:А пока обдумываю риск размещения депо в ощаде под 13,25% на полгода.
ну ведь все же банки являются участниками Фонда гарантирования вкладов , тем более если вы гривну туда вкладываете то и риска выдачи не по тому курсу при банкротстве банка нету, так чего не выбрать банк с нормальным процентом типа 16,5 %
1) Ощад не является 2) размер гарантии фонда скромен, всего 200к
Игорь Алексеевич написав:ещё в декабре было понятно, что конец января курс приблизится к отметке 25. а здесь ко всему и паника на биржах мира из за китайского вируса. да и огвз уже не так актуальны, с такими ставками. ведь это - ммм. и она с прибылью сработала для тех кто был в первых рядах. остальные получат - пустышки с большим минусом. курс в этом году будет не ниже 25,5 и то если..... а реально увидим 27-28. этот курс устроит, как импортёров так и экспортёров.
так,шо курс у барыги был обоснованый?
Такой обоснованный, что чуть ли не треть страны свалила.
А при курсі в 23-24 - почала вертатись? чи й далі валить з пришвидшенням?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69