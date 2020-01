Додано: Чет 30 січ, 2020 00:13

hxbbgaf написав: Игорь Алексеевич написав: китайский вирус уже гуляет по европе.

вначале германия, теперь уже пятый случай и во франции.

значит к нам он во всей красе прибудет прибл. к женскому дню.

