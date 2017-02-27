Игорь Алексеевич написав:китайский вирус уже гуляет по европе. вначале германия, теперь уже пятый случай и во франции. значит к нам он во всей красе прибудет прибл. к женскому дню. во тогда и сыграют спекулянты на вал.рынке. можем резко увидить курс в обменниках в районе 26.
К какому 8 Марта ? Как максимум к концу следующей недели. Смотрите динамику продвижения.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
somilitark написав:НБУ всё равно красавец,если бы он продал 20 или просто вышел бы с виртуальными асками,то рынок вообще порвало бы и курс ушёл далеко за 25. За день рост под 50 копеек это паника,а так НБУ просто как родитель,пока палкой не бьёт,просто говорит, что так не желательно делать.
Интервенциями он притормаживает толпу,скорее всего завтра уже не будет такой щедрый,думаю ограничится 20-30 лямов и если будут дальше желающие покупать,то НБУ спокойно пустит их на 25.10-25.20.
Вы выполнение бюджета (вернее, его невыполнение) видели? Здесь НБУ бессилен. Точнее "подправить" бюджет в его силах, но чревато.
На вчера выполнение бюджета уже выше уровня инфляции за 2019(январь к январю) минимум.
План доходов на этот январь поставили прчти в 2 раза выше прошлогоднего, почему? (возможно заход газпромовских денег планировали, глубоко не копал)
Зато куча Хпёрдов носится с кипишем о "шокирующем невыполнении бюджета"
Еще вот мыслишка: Вроде как сломали сезонность, весь прошлый год убеждали, что сломали. Думается в этом году высоки шансы увидеть классику зималетто
fin написав:А пока обдумываю риск размещения депо в ощаде под 13,25% на полгода.
ну ведь все же банки являются участниками Фонда гарантирования вкладов , тем более если вы гривну туда вкладываете то и риска выдачи не по тому курсу при банкротстве банка нету, так чего не выбрать банк с нормальным процентом типа 16,5 %
1) Ощад не является 2) размер гарантии фонда скромен, всего 200к
Игорь Алексеевич написав:ещё в декабре было понятно, что конец января курс приблизится к отметке 25. а здесь ко всему и паника на биржах мира из за китайского вируса. да и огвз уже не так актуальны, с такими ставками. ведь это - ммм. и она с прибылью сработала для тех кто был в первых рядах. остальные получат - пустышки с большим минусом. курс в этом году будет не ниже 25,5 и то если..... а реально увидим 27-28. этот курс устроит, как импортёров так и экспортёров.
так,шо курс у барыги был обоснованый?
Такой обоснованный, что чуть ли не треть страны свалила.
А при курсі в 23-24 - почала вертатись? чи й далі валить з пришвидшенням?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Игорь Алексеевич написав:китайский вирус уже гуляет по европе. вначале германия, теперь уже пятый случай и во франции. значит к нам он во всей красе прибудет прибл. к женскому дню. во тогда и сыграют спекулянты на вал.рынке. можем резко увидить курс в обменниках в районе 26.
К какому 8 Марта ? Как максимум к концу следующей недели. Смотрите динамику продвижения.
В самом начале всегда начинают пугать динамикой и географией распространения. Кривая жертв экспонентна и пугающая. Чтобы достичь пика паники, используют приём про забитые морги и тайные массовые кремации трупов. Народ в шоке. Ждет прихода спасителя. И вот на сцене появляется спаситель и уже можно давать команду "отбой". Тогда объявляют, что создана вакцина в виде нового чая колдрекс с витамином С и в дополнение найдено радикальное средство борьбы с вирусом, типо голой попкой в холодный тазик … Всё оказывается просто! Будем жить! Народ ликует, щедро себе наливает и славит спасителя. Спаситель призывает всегда пить чай колдрекс. Занавес. Мы все это уже много раз видели. Обратите внимание, Ватикан и Его Святейшество за ваше спасение от коронавируса еще не молятся. А если они не молятся, то угрозы для вас он не представляет. Они знают всё и знают точно. Точнее всех. На всё воля Божья.
fin написав:Кто знает, в Ощаде депозиты гривневые отдают без проблем или "приходите через неделю"? Не хочу брать доллар по курсу 25+, наверное депо на 6 месяцев лучше.
Без проблем если в отделении нормальные менеджеры. У банка нет проблем, проблемы могут быть из-за ошибок персонала на местах .
Не советую, ни в коем случае. Ощадбанку дано задание собственником (КМУ) пылесосить рынок для дальнейшего выкупа ОВГЗ Минфина. Кроме того, Ощадбанк - это один из кредиторов последней надежды для госпредприятий, особенно, госмонополий, которые не в лучшей форме. Например, даже если Вам позвонят за несколько дней до окончания договора и Вы откажетесь от его продления, то может получиться так, что в день его окончания Вам предложат только половину вклада, а остальное, якобы, на следующий день. Но следующим днем Вам предложат отдать еще половину от половины, и так будет до тех пор, пока Вы хотя бы что-нибудь у них оставите Особенно будьте осторожны с валютой, так как если будет гривна и возможность перевода ее на карту Ощадбанка или в другой банк, то возьмете в банкомате Ощадбанка или в другом банке. Это по собственному опыту. Юрист. Киев. Отделение по ул. Владимирской, то есть при Главном управлении Ощадбанка по Киеву и Киевской области. Кстати, через полгода после этого эпизода, когда уже начал готовить исковое заявление в суд, они вспомнили обо мне, и несколько раз наяривали на мой телефон, по-наивности своей, предлагая "продолжить сотрудничество" Наконец, учтите, что если летом Ощадбанк введут под Фонд, сняв гарантию 100%, то неизбежно начнется отток вкладов, которые свыше суммы гарантированного возмещения. Уйдут, конечно, не все, но, я думаю, достаточное количество, чтобы потрепать ликвидность Ощадбанка.
Игорь Алексеевич написав:китайский вирус уже гуляет по европе. вначале германия, теперь уже пятый случай и во франции. значит к нам он во всей красе прибудет прибл. к женскому дню. во тогда и сыграют спекулянты на вал.рынке. можем резко увидить курс в обменниках в районе 26.
К какому 8 Марта ? Как максимум к концу следующей недели. Смотрите динамику продвижения.
получается к 14 февраля - ко дню влюблённых
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 30 січ, 2020 01:47, всього редагувалось 2 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.