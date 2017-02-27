Додано: Чет 30 січ, 2020 01:24

zzzzzz написав: fin написав: Кто знает, в Ощаде депозиты гривневые отдают без проблем или "приходите через неделю"? Не хочу брать доллар по курсу 25+, наверное депо на 6 месяцев лучше. Кто знает, в Ощаде депозиты гривневые отдают без проблем или "приходите через неделю"? Не хочу брать доллар по курсу 25+, наверное депо на 6 месяцев лучше.



Без проблем если в отделении нормальные менеджеры. У банка нет проблем, проблемы могут быть из-за ошибок персонала на местах . Без проблем если в отделении нормальные менеджеры. У банка нет проблем, проблемы могут быть из-за ошибок персонала на местах .

Не советую, ни в коем случае.Ощадбанку дано задание собственником (КМУ) пылесосить рынок для дальнейшего выкупа ОВГЗ Минфина.Кроме того, Ощадбанк - это один из кредиторов последней надежды для госпредприятий, особенно, госмонополий, которые не в лучшей форме.Например, даже если Вам позвонят за несколько дней до окончания договора и Вы откажетесь от его продления, то может получиться так, что в день его окончания Вам предложат только половину вклада, а остальное, якобы, на следующий день.Но следующим днем Вам предложат отдать еще половину от половины, и так будет до тех пор, пока Вы хотя бы что-нибудь у них оставитеОсобенно будьте осторожны с, так как если будет гривна и возможность перевода ее на карту Ощадбанка или в другой банк, то возьмете в банкомате Ощадбанка или в другом банке.Это по собственному опыту. Юрист., то есть приКстати, через полгода после этого эпизода, когда уже начал готовить исковое заявление в суд, они вспомнили обо мне, и несколько раз наяривали на мой телефон, по-наивности своей, предлагая "продолжить сотрудничество"Наконец, учтите, что если летом Ощадбанк введут под Фонд, сняв гарантию 100%, то неизбежно начнется отток вкладов, которые свыше суммы гарантированного возмещения. Уйдут, конечно, не все, но, я думаю, достаточное количество, чтобы потрепать ликвидность Ощадбанка.