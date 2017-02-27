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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 січ, 2020 01:43
Коронавірус обвалив ринки і може стати початком нової кризи.
вчера меня модератор забанил - паника
, что я написал - из за данного вируса на мировых биржах был хаус и что сег. возможен скачок курса. а так же возможны панические настроения в стране у людей.
а сегодня финансы юа сам пишет про початок мировой кризи..... из за вируса
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 30 січ, 2020 04:34
kluychkooleg написав:
Доллар растет, душа радуется.
Еще совсем недавно мой убыток от покупки валюты с августа позапрошлого года достигал 120 тысяч и даже чуть переваливал за них,
а на сегодня уже "всего" 74 тысячи. То есть я на ровном месте стал богаче на 46 тысяч гривень. И это только на купленном за полтора года. Мелочь, но приятно. Да и сам вышел из годичной спячки и на прошлой волне на малой сумме 4000+ отыграл.Вот Евро растраивает. Так оно всех поклонников потеряет. Уже было пошло вверх и опять в нокдауне. Задолбало оно уже, если честно.
Черный рынок отставал от НБ, сидел у него на колесе, но на расстоянии, не верил в рост и вот уже вырвался вперед и привычно возглавил гонку - продажа уже за 25 перевалила.
С февраля пойдёт ...
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Ser Fil
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Вів 28 січ, 2020 12:56
ЛОБ
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