Коронавірус обвалив ринки і може стати початком нової кризи.
вчера меня модератор забанил - паника, что я написал - из за данного вируса на мировых биржах был хаус и что сег. возможен скачок курса. а так же возможны панические настроения в стране у людей. а сегодня финансы юа сам пишет про початок мировой кризи..... из за вируса
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
kluychkooleg написав:Доллар растет, душа радуется. Еще совсем недавно мой убыток от покупки валюты с августа позапрошлого года достигал 120 тысяч и даже чуть переваливал за них, а на сегодня уже "всего" 74 тысячи. То есть я на ровном месте стал богаче на 46 тысяч гривень. И это только на купленном за полтора года. Мелочь, но приятно. Да и сам вышел из годичной спячки и на прошлой волне на малой сумме 4000+ отыграл. Вот Евро растраивает. Так оно всех поклонников потеряет. Уже было пошло вверх и опять в нокдауне. Задолбало оно уже, если честно. Черный рынок отставал от НБ, сидел у него на колесе, но на расстоянии, не верил в рост и вот уже вырвался вперед и привычно возглавил гонку - продажа уже за 25 перевалила.