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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3697369836993700

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 239
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
18%
43
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
18
выше 26
16%
38
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 01:43

Коронавірус обвалив ринки і може стати початком нової кризи.

вчера меня модератор забанил - паника, что я написал - из за данного вируса на мировых биржах был хаус и что сег. возможен скачок курса. а так же возможны панические настроения в стране у людей.
а сегодня финансы юа сам пишет про початок мировой кризи..... из за вируса :twisted:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 04:34

Ещё немного, ещё чуть-чуть...

  kluychkooleg написав:Доллар растет, душа радуется.
Еще совсем недавно мой убыток от покупки валюты с августа позапрошлого года достигал 120 тысяч и даже чуть переваливал за них,
а на сегодня уже "всего" 74 тысячи. То есть я на ровном месте стал богаче на 46 тысяч гривень. И это только на купленном за полтора года. Мелочь, но приятно. Да и сам вышел из годичной спячки и на прошлой волне на малой сумме 4000+ отыграл.
Вот Евро растраивает. Так оно всех поклонников потеряет. Уже было пошло вверх и опять в нокдауне. Задолбало оно уже, если честно.
Черный рынок отставал от НБ, сидел у него на колесе, но на расстоянии, не верил в рост и вот уже вырвался вперед и привычно возглавил гонку - продажа уже за 25 перевалила.

С февраля пойдёт ... :roll:
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 06:30

  Искатель написав:
  Сибарит написав: Есть ощущение задемпфированности этого роста, которое подтверждается слухами о присутствии НБУ.

Это не слухи. НБУ сегодня продал около 70 млн. долларов. А закрылись на пике роста.
Завтра откроемся выше 25и.[/quote}
У нацбанка будут шансы продать по хорошему курсу.,с целью откупить с прибылью.
bugalter
 
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