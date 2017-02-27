fin написав:Кто знает, в Ощаде депозиты гривневые отдают без проблем или "приходите через неделю"? Не хочу брать доллар по курсу 25+, наверное депо на 6 месяцев лучше.
Без проблем если в отделении нормальные менеджеры. У банка нет проблем, проблемы могут быть из-за ошибок персонала на местах .
Не советую, ни в коем случае. Ощадбанку дано задание собственником (КМУ) пылесосить рынок для дальнейшего выкупа ОВГЗ Минфина. Кроме того, Ощадбанк - это один из кредиторов последней надежды для госпредприятий, особенно, госмонополий, которые не в лучшей форме. Например, даже если Вам позвонят за несколько дней до окончания договора и Вы откажетесь от его продления, то может получиться так, что в день его окончания Вам предложат только половину вклада, а остальное, якобы, на следующий день. Но следующим днем Вам предложат отдать еще половину от половины, и так будет до тех пор, пока Вы хотя бы что-нибудь у них оставите Особенно будьте осторожны с валютой, так как если будет гривна и возможность перевода ее на карту Ощадбанка или в другой банк, то возьмете в банкомате Ощадбанка или в другом банке. Это по собственному опыту. Юрист. Киев. Отделение по ул. Владимирской, то есть при Главном управлении Ощадбанка по Киеву и Киевской области. Кстати, через полгода после этого эпизода, когда уже начал готовить исковое заявление в суд, они вспомнили обо мне, и несколько раз наяривали на мой телефон, по-наивности своей, предлагая "продолжить сотрудничество" Наконец, учтите, что если летом Ощадбанк введут под Фонд, сняв гарантию 100%, то неизбежно начнется отток вкладов, которые свыше суммы гарантированного возмещения. Уйдут, конечно, не все, но, я думаю, достаточное количество, чтобы потрепать ликвидность Ощадбанка.
kluychkooleg написав:Доллар растет, душа радуется. Еще совсем недавно мой убыток от покупки валюты с августа позапрошлого года достигал 120 тысяч и даже чуть переваливал за них, а на сегодня уже "всего" 74 тысячи. То есть я на ровном месте стал богаче на 46 тысяч гривень. И это только на купленном за полтора года. Мелочь, но приятно. Да и сам вышел из годичной спячки и на прошлой волне на малой сумме 4000+ отыграл. Вот Евро растраивает. Так оно всех поклонников потеряет. Уже было пошло вверх и опять в нокдауне. Задолбало оно уже, если честно. Черный рынок отставал от НБ, сидел у него на колесе, но на расстоянии, не верил в рост и вот уже вырвался вперед и привычно возглавил гонку - продажа уже за 25 перевалила.
fin написав:Кто знает, в Ощаде депозиты гривневые отдают без проблем или "приходите через неделю"? Не хочу брать доллар по курсу 25+, наверное депо на 6 месяцев лучше.
Без проблем если в отделении нормальные менеджеры. У банка нет проблем, проблемы могут быть из-за ошибок персонала на местах .
Не советую, ни в коем случае. Ощадбанку дано задание собственником (КМУ) пылесосить рынок для дальнейшего выкупа ОВГЗ Минфина. Кроме того, Ощадбанк - это один из кредиторов последней надежды для госпредприятий, особенно, госмонополий, которые не в лучшей форме. Например, даже если Вам позвонят за несколько дней до окончания договора и Вы откажетесь от его продления, то может получиться так, что в день его окончания Вам предложат только половину вклада, а остальное, якобы, на следующий день. Но следующим днем Вам предложат отдать еще половину от половины, и так будет до тех пор, пока Вы хотя бы что-нибудь у них оставите Особенно будьте осторожны с валютой, так как если будет гривна и возможность перевода ее на карту Ощадбанка или в другой банк, то возьмете в банкомате Ощадбанка или в другом банке. Это по собственному опыту. Юрист. Киев. Отделение по ул. Владимирской, то есть при Главном управлении Ощадбанка по Киеву и Киевской области. Кстати, через полгода после этого эпизода, когда уже начал готовить исковое заявление в суд, они вспомнили обо мне, и несколько раз наяривали на мой телефон, по-наивности своей, предлагая "продолжить сотрудничество" Наконец, учтите, что если летом Ощадбанк введут под Фонд, сняв гарантию 100%, то неизбежно начнется отток вкладов, которые свыше суммы гарантированного возмещения. Уйдут, конечно, не все, но, я думаю, достаточное количество, чтобы потрепать ликвидность Ощадбанка.
Уйти могут не только лишь все ...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
bugalter Мне казалось, шо НБУ в декабре наоткупался по самое небалуй. Раньше сезона прозрачных блузок реально больших наборов у НБУ не будет. Просто не светит уже, так как приличным поступлениям СКВ неоткуда взяться.
Найближчим часом курс гривні буде перебувати під тиском через зниження попиту з боку нерезидентів на гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), вважають банкіри.
“На курсовій динаміці позначається зниження впливу ключового фактора ревальвації гривні в 2019 році – притоку валюти від нерезидентів під купівлю ОВДП”, – сказав директор казначейства банку “Кредит Дніпро” Олег Курінний. За його оцінкою, в 2020 році, навіть за сприятливих умов, інвестори будуть менше заводити новий капітал в українські держпапери і більше – перевкладатися отримані кошти від їх погашень.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.