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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3695369636973698

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 239
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
18%
43
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
18
выше 26
16%
38
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 00:50

  Вкладчик1234 написав:Ну если сейчас рОкета летит на планету 26 (допустим), то есть смысл сейчас купить по 25, потом продать по 26, и откупить па25 в июле (по вашей версии).

Пока подумаю, до завтра скорее всего уже курс менять не будут. Склоняюсь пока воздержаться от движений


Ваша схема незавершена - начинаем с грн, а заканчиваем в долларе. В чем профит считаете?..
Купить по 25 и продать по 26 = +4%
на депо до июля больше накапает.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 01:24

  zzzzzz написав:
  fin написав:Кто знает, в Ощаде депозиты гривневые отдают без проблем или "приходите через неделю"? Не хочу брать доллар по курсу 25+, наверное депо на 6 месяцев лучше.


Без проблем если в отделении нормальные менеджеры. У банка нет проблем, проблемы могут быть из-за ошибок персонала на местах .

Не советую, ни в коем случае.
Ощадбанку дано задание собственником (КМУ) пылесосить рынок для дальнейшего выкупа ОВГЗ Минфина.
Кроме того, Ощадбанк - это один из кредиторов последней надежды для госпредприятий, особенно, госмонополий, которые не в лучшей форме.
Например, даже если Вам позвонят за несколько дней до окончания договора и Вы откажетесь от его продления, то может получиться так, что в день его окончания Вам предложат только половину вклада, а остальное, якобы, на следующий день.
Но следующим днем Вам предложат отдать еще половину от половины, и так будет до тех пор, пока Вы хотя бы что-нибудь у них оставите :)
Особенно будьте осторожны с валютой, так как если будет гривна и возможность перевода ее на карту Ощадбанка или в другой банк, то возьмете в банкомате Ощадбанка или в другом банке.
Это по собственному опыту. Юрист.
Киев. Отделение по ул. Владимирской, то есть при Главном управлении Ощадбанка по Киеву и Киевской области.
Кстати, через полгода после этого эпизода, когда уже начал готовить исковое заявление в суд, они вспомнили обо мне, и несколько раз наяривали на мой телефон, по-наивности своей, предлагая "продолжить сотрудничество" :)
Наконец, учтите, что если летом Ощадбанк введут под Фонд, сняв гарантию 100%, то неизбежно начнется отток вкладов, которые свыше суммы гарантированного возмещения. Уйдут, конечно, не все, но, я думаю, достаточное количество, чтобы потрепать ликвидность Ощадбанка.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 04:34

Ещё немного, ещё чуть-чуть...

  kluychkooleg написав:Доллар растет, душа радуется.
Еще совсем недавно мой убыток от покупки валюты с августа позапрошлого года достигал 120 тысяч и даже чуть переваливал за них,
а на сегодня уже "всего" 74 тысячи. То есть я на ровном месте стал богаче на 46 тысяч гривень. И это только на купленном за полтора года. Мелочь, но приятно. Да и сам вышел из годичной спячки и на прошлой волне на малой сумме 4000+ отыграл.
Вот Евро растраивает. Так оно всех поклонников потеряет. Уже было пошло вверх и опять в нокдауне. Задолбало оно уже, если честно.
Черный рынок отставал от НБ, сидел у него на колесе, но на расстоянии, не верил в рост и вот уже вырвался вперед и привычно возглавил гонку - продажа уже за 25 перевалила.

С февраля пойдёт ... :roll:
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 06:30

  Искатель написав:
  Сибарит написав: Есть ощущение задемпфированности этого роста, которое подтверждается слухами о присутствии НБУ.

Это не слухи. НБУ сегодня продал около 70 млн. долларов. А закрылись на пике роста.
Завтра откроемся выше 25и.[/quote}
У нацбанка будут шансы продать по хорошему курсу.,с целью откупить с прибылью.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 07:46

  Igneus написав:
  zzzzzz написав:
  fin написав:Кто знает, в Ощаде депозиты гривневые отдают без проблем или "приходите через неделю"? Не хочу брать доллар по курсу 25+, наверное депо на 6 месяцев лучше.


Без проблем если в отделении нормальные менеджеры. У банка нет проблем, проблемы могут быть из-за ошибок персонала на местах .

Не советую, ни в коем случае.
Ощадбанку дано задание собственником (КМУ) пылесосить рынок для дальнейшего выкупа ОВГЗ Минфина.
Кроме того, Ощадбанк - это один из кредиторов последней надежды для госпредприятий, особенно, госмонополий, которые не в лучшей форме.
Например, даже если Вам позвонят за несколько дней до окончания договора и Вы откажетесь от его продления, то может получиться так, что в день его окончания Вам предложат только половину вклада, а остальное, якобы, на следующий день.
Но следующим днем Вам предложат отдать еще половину от половины, и так будет до тех пор, пока Вы хотя бы что-нибудь у них оставите :)
Особенно будьте осторожны с валютой, так как если будет гривна и возможность перевода ее на карту Ощадбанка или в другой банк, то возьмете в банкомате Ощадбанка или в другом банке.
Это по собственному опыту. Юрист.
Киев. Отделение по ул. Владимирской, то есть при Главном управлении Ощадбанка по Киеву и Киевской области.
Кстати, через полгода после этого эпизода, когда уже начал готовить исковое заявление в суд, они вспомнили обо мне, и несколько раз наяривали на мой телефон, по-наивности своей, предлагая "продолжить сотрудничество" :)
Наконец, учтите, что если летом Ощадбанк введут под Фонд, сняв гарантию 100%, то неизбежно начнется отток вкладов, которые свыше суммы гарантированного возмещения. Уйдут, конечно, не все, но, я думаю, достаточное количество, чтобы потрепать ликвидность Ощадбанка.

Уйти могут не только лишь все ... :)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 07:52

bugalter
Мне казалось, шо НБУ в декабре наоткупался по самое небалуй. Раньше сезона прозрачных блузок реально больших наборов у НБУ не будет. Просто не светит уже, так как приличным поступлениям СКВ неоткуда взяться.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 08:17

Найближчим часом курс гривні буде перебувати під тиском через зниження попиту з боку нерезидентів на гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), вважають банкіри.

“На курсовій динаміці позначається зниження впливу ключового фактора ревальвації гривні в 2019 році – притоку валюти від нерезидентів під купівлю ОВДП”, – сказав директор казначейства банку “Кредит Дніпро” Олег Курінний.
За його оцінкою, в 2020 році, навіть за сприятливих умов, інвестори будуть менше заводити новий капітал в українські держпапери і більше – перевкладатися отримані кошти від їх погашень.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 08:18

swan foreverРынок за последние два месяца был очень качелистый,поэтому все может быть интересно .
bugalter
 
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