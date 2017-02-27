Ваша схема незавершена - начинаем с грн, а заканчиваем в долларе. В чем профит считаете?..
Купить по 25 и продать по 26 = +4%
на депо до июля больше накапает.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 січ, 2020 00:50
Ваша схема незавершена - начинаем с грн, а заканчиваем в долларе. В чем профит считаете?..
Купить по 25 и продать по 26 = +4%
на депо до июля больше накапает.
Додано: Чет 30 січ, 2020 01:24
Не советую, ни в коем случае.
Ощадбанку дано задание собственником (КМУ) пылесосить рынок для дальнейшего выкупа ОВГЗ Минфина.
Кроме того, Ощадбанк - это один из кредиторов последней надежды для госпредприятий, особенно, госмонополий, которые не в лучшей форме.
Например, даже если Вам позвонят за несколько дней до окончания договора и Вы откажетесь от его продления, то может получиться так, что в день его окончания Вам предложат только половину вклада, а остальное, якобы, на следующий день.
Но следующим днем Вам предложат отдать еще половину от половины, и так будет до тех пор, пока Вы хотя бы что-нибудь у них оставите
Особенно будьте осторожны с валютой, так как если будет гривна и возможность перевода ее на карту Ощадбанка или в другой банк, то возьмете в банкомате Ощадбанка или в другом банке.
Это по собственному опыту. Юрист.
Киев. Отделение по ул. Владимирской, то есть при Главном управлении Ощадбанка по Киеву и Киевской области.
Кстати, через полгода после этого эпизода, когда уже начал готовить исковое заявление в суд, они вспомнили обо мне, и несколько раз наяривали на мой телефон, по-наивности своей, предлагая "продолжить сотрудничество"
Наконец, учтите, что если летом Ощадбанк введут под Фонд, сняв гарантию 100%, то неизбежно начнется отток вкладов, которые свыше суммы гарантированного возмещения. Уйдут, конечно, не все, но, я думаю, достаточное количество, чтобы потрепать ликвидность Ощадбанка.
Додано: Чет 30 січ, 2020 04:34
Ещё немного, ещё чуть-чуть...
С февраля пойдёт ...
Додано: Чет 30 січ, 2020 06:30
Это не слухи. НБУ сегодня продал
Завтра откроемся выше 25и.[/quote}
У нацбанка будут шансы продать по хорошему курсу.,с целью откупить с прибылью.
Додано: Чет 30 січ, 2020 07:46
Уйти могут не только лишь все ...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 30 січ, 2020 07:52
bugalter
Мне казалось, шо НБУ в декабре наоткупался по самое небалуй. Раньше сезона прозрачных блузок реально больших наборов у НБУ не будет. Просто не светит уже, так как приличным поступлениям СКВ неоткуда взяться.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Чет 30 січ, 2020 08:17
Найближчим часом курс гривні буде перебувати під тиском через зниження попиту з боку нерезидентів на гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), вважають банкіри.
“На курсовій динаміці позначається зниження впливу ключового фактора ревальвації гривні в 2019 році – притоку валюти від нерезидентів під купівлю ОВДП”, – сказав директор казначейства банку “Кредит Дніпро” Олег Курінний.
За його оцінкою, в 2020 році, навіть за сприятливих умов, інвестори будуть менше заводити новий капітал в українські держпапери і більше – перевкладатися отримані кошти від їх погашень.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 30 січ, 2020 08:18
swan foreverРынок за последние два месяца был очень качелистый,поэтому все может быть интересно .
Додано: Чет 30 січ, 2020 08:21
сегодня на межбанке нбу будет бороться за курс 25.
а вот получится ли у него остановить спрос...??? ему ничего не остаётся, как сегодня выйти с хорошим баблом, а то если не остановить сейчас курс на уровне 25, то он за несколько дней может подойти к отметке и 25,5-26.0
курс 26, готовят на приход китайского вируса, а пока надо нбу держаться за 25, а то потом можно в случае панических настроений у населения с этим вирусом резко увидеть и 27 надеяться на огвз - уже нет смысла, а землю ещё не начали продавать, поэтому подпитки будет 0000. вся надежда на нбу с его отсечками
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 30 січ, 2020 08:29, всього редагувалось 2 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 30 січ, 2020 08:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Мне, в период выплат по Дельта, даже предлагали приехать на прием к Управляющей в соседний город, дабы выслушать особые предложения о сотрудничестве. При том Управляющая в моем городке предлагала свои личные деньги на проезд. В-общем, можно было просить и о более существенных услугах, но...400000 они никак не стоили
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
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