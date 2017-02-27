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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3697369836993700>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 239
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
18%
43
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
18
выше 26
16%
38
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 08:58

Вообщем, если в воскресенье у менял можно будет взять доллар по 24,5 то буду брать. Если нет, то в понедельник на депо в ощад до августа.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:13

Коронавірус пішов на спад: з'явилася підбадьорлива статистик

Китайські лікарі з окремих провінцій заявили про зменшення кількості нових хворих на коронавірус.

Як пише Global Times, цю інформацію підтверджує і Національна комісія охорони здоров'я Китаю.

Так, більш ніж у 10 провінціях Китаю зафіксовано зниження кількості нових інфікованих пацієнтів проти попереднього дня.
https://www.obozrevatel.com/ukr/health/ ... istika.htm
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Коллеги, возможно вчера и обсуждали этот вопрос - какие будут соображения по поводу того, что по результатам успешного аукциона ОВДП выросли, не смотря на интервенции НБУ?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:30

  lrs7719 написав:Коллеги, возможно вчера и обсуждали этот вопрос - какие будут соображения по поводу того, что по результатам успешного аукциона ОВДП выросли, не смотря на интервенции НБУ?


Да не был этот аукцион успешным. Потому и выросли.
Не готовы нерезы покупать 7-летки ниже 10% потому и привлекли вместо 6 млрд, всего 3,4 млрд.

Спрос был 9 млрд. Ставки были размазаны в диапазоне 9,00 - 12,10%
Минфнин сделал отсечку на 9,95% - объем 3,6 млрд. Значит 5,4 млрд хотели ставки выше чем 9,95%
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 30 січ, 2020 09:35, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:34

  zzzzzz написав:
  lrs7719 написав:Коллеги, возможно вчера и обсуждали этот вопрос - какие будут соображения по поводу того, что по результатам успешного аукциона ОВДП выросли, не смотря на интервенции НБУ?


Да не был этот аукцион успешным. Потому и выросли.

с такими ставками новичков уже практически не будет на рынке. будут старые игроки меньшую часть перекладывать, а остальную забирать и переводить в валюту. :roll:
новая замануха с курсом будет - это земля. и то здесь выгодно, что бы был высокий курс, тогда грн. в закрома родины поступит больше. :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 30 січ, 2020 09:36, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:34

zzzzzz
А кривая доходности уже нормализировалась? Или еще присутствует инверсия?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:36

  vovan_prm написав:zzzzzz
А кривая доходности уже нормализировалась? Или еще присутствует инверсия?


Ни того ни другого. Она сейчас плоская стала.
Чуть-чуть инверсионная.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 30 січ, 2020 09:37, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:36

  Vadim V написав:新年快乐 !!!
Всех форумчан с наступившим китайским Новым годом !
Новым годом по лунному календарю!!!
Всем золота , долларов побольше в закрома , здоровья и счастья. :D

Да, золото нині в тренді - 1579 доларів за унцію це показник!!! Де там ті, які пророчили спад до 1000?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:38

  Qwerty написав:
  Vadim V написав:新年快乐 !!!
Всех форумчан с наступившим китайским Новым годом !
Новым годом по лунному календарю!!!
Всем золота , долларов побольше в закрома , здоровья и счастья. :D

Да, золото нині в тренді - 1579 доларів за унцію це показник!!! Де там ті, які пророчили спад до 1000?!


китайцы постарались. ведь у них много золотишка :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:39

Тесла +11% после закрытия торгов :shock:
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 3697369836993700>
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