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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 січ, 2020 08:58
Вообщем, если в воскресенье у менял можно будет взять доллар по 24,5 то буду брать. Если нет, то в понедельник на депо в ощад до августа.
Додано: Чет 30 січ, 2020 09:13
Коронавірус пішов на спад: з'явилася підбадьорлива статистик
Китайські лікарі з окремих провінцій заявили про зменшення кількості нових хворих на коронавірус.
Як пише Global Times, цю інформацію підтверджує і Національна комісія охорони здоров'я Китаю.
Так, більш ніж у 10 провінціях Китаю зафіксовано зниження кількості нових інфікованих пацієнтів проти попереднього дня.
Додано: Чет 30 січ, 2020 09:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Коллеги, возможно вчера и обсуждали этот вопрос - какие будут соображения по поводу того, что по результатам успешного аукциона ОВДП выросли, не смотря на интервенции НБУ?
Додано: Чет 30 січ, 2020 09:30
Да не был этот аукцион успешным. Потому и выросли.
Не готовы нерезы покупать 7-летки ниже 10% потому и привлекли вместо 6 млрд, всего 3,4 млрд.
Спрос был 9 млрд. Ставки были размазаны в диапазоне 9,00 - 12,10%
Минфнин сделал отсечку на 9,95% - объем 3,6 млрд. Значит 5,4 млрд хотели ставки выше чем 9,95%
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 30 січ, 2020 09:35, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Чет 30 січ, 2020 09:34
с такими ставками новичков уже практически не будет на рынке. будут старые игроки меньшую часть перекладывать, а остальную забирать и переводить в валюту.
новая замануха с курсом будет - это земля. и то здесь выгодно, что бы был высокий курс, тогда грн. в закрома родины поступит больше.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 30 січ, 2020 09:36, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 30 січ, 2020 09:34
zzzzzz
А кривая доходности уже нормализировалась? Или еще присутствует инверсия?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Чет 30 січ, 2020 09:36
Ни того ни другого. Она сейчас плоская стала.
Чуть-чуть инверсионная.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 30 січ, 2020 09:37, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Чет 30 січ, 2020 09:36
Додано: Чет 30 січ, 2020 09:38
китайцы постарались. ведь у них много золотишка
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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