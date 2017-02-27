Ну так дивиди вышли процентов на 10% выше прогноза... Это вам не унаф или днепршина.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 січ, 2020 09:41
Додано: Чет 30 січ, 2020 09:42
Та да, цена удвоилась за год.
Живите своим умом!
Додано: Чет 30 січ, 2020 09:42
но привлекли же! И "всего 3.4" на 7 лет под ниже чем 10% в гривне - это очень недурно. Полгода назад - это были рекордные объёмы.
Додано: Чет 30 січ, 2020 09:43
купівля вище 25 вже є?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: Чет 30 січ, 2020 09:44
Это я к тому, что можно слегка приподнять на длинные заимствования.
Не будет противоречия ни экономическому, ни здравому смыслу.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Чет 30 січ, 2020 09:45
vovan_prm
Да я понял тебя. Или можно опустить на короткие привлечения, главное найти ло... которые будут по 8-9% покупать))))
Живите своим умом!
Додано: Чет 30 січ, 2020 09:47
через час узнаете точно. здесь начнутся обсуждения про новый курс 25
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 30 січ, 2020 09:52
а какой смысл в этом году загонять курс ниже 25?. если будет продажа земли, то лучше, что бы курс был высоким. думаю его загонят ближе к лету, когда примут закон, выйдут основные игроки из бумаг и переложатся в землю.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 30 січ, 2020 09:52
Нєа... Позавчора гасив кредитки і здавав в Аккордбанк по 24,45, правда потім під вечір вони були знизили до 24,36, бо ще вимушений був трохи здати, але вже по меншій ціні! Думаю, що з понеділка прийом вже буде вищий за той, що я здавав, але, то вже інша історія![/quote]
Як тут люблять вихвалятися деякі, напишу і я... Як я і прогнозував, що прийом буде вищий! Вчора на дрібні побутові проблеми здавав по 25 гривень знайомому валютчику! Думаю сьогодні вже буде і вище, але то інша історія! Як там себе почувають прихильники гривні по 22?! Нє судьба!
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