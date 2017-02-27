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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3697369836993700

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 239
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
18%
43
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
18
выше 26
16%
38
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:41

  zzzzzz написав:Тесла +11% после закрытия торгов :shock:


Ну так дивиди вышли процентов на 10% выше прогноза... Это вам не унаф или днепршина.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:42

  lrs7719 написав:
  zzzzzz написав:Тесла +11% после закрытия торгов :shock:


Ну так дивиди вышли процентов на 10% выше прогноза... Это вам не унаф или днепршина.


Та да, цена удвоилась за год.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:42

  zzzzzz написав:
  lrs7719 написав:Коллеги, возможно вчера и обсуждали этот вопрос - какие будут соображения по поводу того, что по результатам успешного аукциона ОВДП выросли, не смотря на интервенции НБУ?


Да не был этот аукцион успешным. Потому и выросли.
Не готовы нерезы покупать 7-летки ниже 10% потому и привлекли вместо 6 млрд, всего 3,4 млрд.

Спрос был 9 млрд. Ставки были размазаны в диапазоне 9,00 - 12,10%
Минфнин сделал отсечку на 9,95% - объем 3,6 млрд. Значит 5,4 млрд хотели ставки выше чем 9,95%


но привлекли же! И "всего 3.4" на 7 лет под ниже чем 10% в гривне - это очень недурно. Полгода назад - это были рекордные объёмы.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:43

купівля вище 25 вже є?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:44

  zzzzzz написав:
  vovan_prm написав:zzzzzz
А кривая доходности уже нормализировалась? Или еще присутствует инверсия?


Ни того ни другого. Она сейчас плоская стала.
Чуть-чуть инверсионная.

Это я к тому, что можно слегка приподнять на длинные заимствования.
Не будет противоречия ни экономическому, ни здравому смыслу.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:45

vovan_prm
Да я понял тебя. Или можно опустить на короткие привлечения, главное найти ло... которые будут по 8-9% покупать))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:47

  tobias написав:купівля вище 25 вже є?

через час узнаете точно. здесь начнутся обсуждения про новый курс 25 :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:52

а какой смысл в этом году загонять курс ниже 25?. если будет продажа земли, то лучше, что бы курс был высоким. думаю его загонят ближе к лету, когда примут закон, выйдут основные игроки из бумаг и переложатся в землю. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:52

  Qwerty написав:
  twin написав:
  Qwerty написав:
Ця гривня в кінці місяця підніме рівень зливу на 24,20-30 а от чи буде такий прийом в кінці січня, великі сумніви.. 8)

В кінці січня не знаю, а станом на сьогодні вже є...

І швидше за все це пік.

Нєа... Позавчора гасив кредитки і здавав в Аккордбанк по 24,45, правда потім під вечір вони були знизили до 24,36, бо ще вимушений був трохи здати, але вже по меншій ціні! Думаю, що з понеділка прийом вже буде вищий за той, що я здавав, але, то вже інша історія![/quote]
Як тут люблять вихвалятися деякі, напишу і я... Як я і прогнозував, що прийом буде вищий! Вчора на дрібні побутові проблеми здавав по 25 гривень знайомому валютчику! Думаю сьогодні вже буде і вище, але то інша історія! Як там себе почувають прихильники гривні по 22?! Нє судьба!
Qwerty
 
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