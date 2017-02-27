Какого снижения ожидать?

Глава НБУ Яков Смолий уже заявил, что готов снижать учетную ставку до 8% в текущем году, а не в 2021-м, как планировалось ранее. Мол, все это , чтобы удешевить кредиты. «Ставка, которую мы ожидаем для бизнеса после определенного лага, когда депозиты подешевеют, может быть на уровне 10–12% в гривне», – уверял он.



Однако главный апологет низких ставок в Нацбанке – председатель совета НБУ Богдан Данилишин –считает, что снижение учетной ставки даже на 2 п. п. станет запоздалым и недостаточным решением. «Возможно снижение уровня учетной ставки в январе 2020 года на 1,5 или 2 п. п. существенно не повлияет на смягчение монетарных условий в первой половине 2020 года», – сообщил он.



Эксперты финансового холдинга JP Morgan ожидают от Нацбанка снижения учетной ставки в январе до 11%: в марте 2020-го она должна выйти на отметку 10%, а к окончанию года – на 7,5%. По их мнению, возможности для дальнейшего укрепления курса гривны ограничены из-за НБУ, который активно скупает валюту, играя против усиления гривны.



В Bank of America Corp. также прогнозируют, что учетная ставка в январе снизят до 11%, а в целом 2020 год она завершит на уровне 8%: снижение будет более постепенным – в 0,5–1 п. п.



По оценке инвесткомпании ICU, Нацбанк все же будет более консервативно подходить к снижению учетной ставки и снизит ее только до 10,5% к концу 2020 года. «В реальном выражены (учетная ставка минус потребительская инфляция в годовом измерении. – Mind) ставка за последние 18 месяцев была выше 7%. НБУ не хотел агрессивно снижать ключевую ставку до декабря 2019 года, чтобы избежать риска ускорения инфляции, как тогда, когда это произошло во время предыдущего снижения процентных ставок», – отметили в компании.



Однако главный экономист инвесткомпании Dragon Capital Елена Белан считает, что при отсутствии внешних шоков НБУ будет быстро снижать учетную ставку – достижение уровня 8% является перспективой текущего года.



Быстрого снижения учетной ставки и связанного с этим ослабления гривны ожидают в инвесткомпании «Арт Капитал». «График на текущий момент прогнозирует ослабление еще на 6,5%, до 26 грн/$. Основной предпосылкой такого ослабления может стать резкое снижение учетной ставки НБУ», – подсчитали эксперты компании.

