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Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 36993700370137023703>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 239
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
18%
43
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
18
выше 26
16%
38
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:14

  lrs7719 написав:
  zzzzzz написав:
  lrs7719 написав:Коллеги, возможно вчера и обсуждали этот вопрос - какие будут соображения по поводу того, что по результатам успешного аукциона ОВДП выросли, не смотря на интервенции НБУ?


Да не был этот аукцион успешным. Потому и выросли.
Не готовы нерезы покупать 7-летки ниже 10% потому и привлекли вместо 6 млрд, всего 3,4 млрд.

Спрос был 9 млрд. Ставки были размазаны в диапазоне 9,00 - 12,10%
Минфнин сделал отсечку на 9,95% - объем 3,6 млрд. Значит 5,4 млрд хотели ставки выше чем 9,95%


но привлекли же! И "всего 3.4" на 7 лет под ниже чем 10% в гривне - это очень недурно. Полгода назад - это были рекордные объёмы.


Вопрос кого они привлекли? Если нерезы то почему НБУ сжигает ЗВР? Значит не нерезы, а госбанки. А им можно и под 0.1% продавать. Только это афера и неприкрытая эмиссия. Условная схема: "мусор в залог нбу, получаем рефинанс, покупаем овгз, минфин финансирует бюджетную дыру, нбу выкупает овгз обратно, гос погашает рефинанс". Все красиво, бюджетную дыру подлатали, шумиху на рынке овгз создали, и впрыснули в экономику пару ярдов необеспеченной бумаги.
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 30 січ, 2020 10:17, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

нацбанк продает.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

24,99 хорошая цена на моменте.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:28

  bugalter написав:нацбанк продает.


а что ему ещё делать при таком раскладе. надо сег. и завтра вливать на рынок не малые суммы, что бы остановится на отсечке 25. сегодня надо держать курс под выход весенних бабосов из бумаг, а то их братаны пролетят при выходе. а вот когда выйдут спекулянты из бумаг и запустят рынок земли, то можно для привлечения грн и курс сделать в районе 28. и опять же эти спекулянты и скупят все шматки по дешевле, а через год продадут др. :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 30 січ, 2020 10:32, всього редагувалось 2 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Походу нбу нормально заливать не собирается вплоть до 27.
Растишки будут довольны :)
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

я думаю до 30 дойдем а там скатимся на 27 и все будут довольны
PS4
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:43

Сегодня НБУ в 14-00 публикует решение по учетной ставке.
Прогнозы:
Какого снижения ожидать?
Глава НБУ Яков Смолий уже заявил, что готов снижать учетную ставку до 8% в текущем году, а не в 2021-м, как планировалось ранее. Мол, все это , чтобы удешевить кредиты. «Ставка, которую мы ожидаем для бизнеса после определенного лага, когда депозиты подешевеют, может быть на уровне 10–12% в гривне», – уверял он.

Однако главный апологет низких ставок в Нацбанке – председатель совета НБУ Богдан Данилишин –считает, что снижение учетной ставки даже на 2 п. п. станет запоздалым и недостаточным решением. «Возможно снижение уровня учетной ставки в январе 2020 года на 1,5 или 2 п. п. существенно не повлияет на смягчение монетарных условий в первой половине 2020 года», – сообщил он.

Эксперты финансового холдинга JP Morgan ожидают от Нацбанка снижения учетной ставки в январе до 11%: в марте 2020-го она должна выйти на отметку 10%, а к окончанию года – на 7,5%. По их мнению, возможности для дальнейшего укрепления курса гривны ограничены из-за НБУ, который активно скупает валюту, играя против усиления гривны.

В Bank of America Corp. также прогнозируют, что учетная ставка в январе снизят до 11%, а в целом 2020 год она завершит на уровне 8%: снижение будет более постепенным – в 0,5–1 п. п.

По оценке инвесткомпании ICU, Нацбанк все же будет более консервативно подходить к снижению учетной ставки и снизит ее только до 10,5% к концу 2020 года. «В реальном выражены (учетная ставка минус потребительская инфляция в годовом измерении. – Mind) ставка за последние 18 месяцев была выше 7%. НБУ не хотел агрессивно снижать ключевую ставку до декабря 2019 года, чтобы избежать риска ускорения инфляции, как тогда, когда это произошло во время предыдущего снижения процентных ставок», – отметили в компании.

Однако главный экономист инвесткомпании Dragon Capital Елена Белан считает, что при отсутствии внешних шоков НБУ будет быстро снижать учетную ставку – достижение уровня 8% является перспективой текущего года.

Быстрого снижения учетной ставки и связанного с этим ослабления гривны ожидают в инвесткомпании «Арт Капитал». «График на текущий момент прогнозирует ослабление еще на 6,5%, до 26 грн/$. Основной предпосылкой такого ослабления может стать резкое снижение учетной ставки НБУ», – подсчитали эксперты компании.

Статья полностью:
https://mind.ua/ru/publications/20207162-uchetnaya-stavka-nbu-pochemu-proishodit-prinuzhdenie-k-oslableniyu
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:45

  PS4 написав:я думаю до 30 дойдем а там скатимся на 27 и все будут довольны


30 - это если объединятся вместе какой то петушинный и собачий грипп в единый вирус.
пока от китая ждёмс - 26 :D
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

мб просел,на моменте заливка дала результат.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:47

  PS4 написав:я думаю до 30 дойдем а там скатимся на 27 и все будут довольны

Это очень похоже на то что писали недавно здесь другие - уже вот вот и 20 а там и 18. Не будет 30 если ничего в мире катастрофичного не случится, это мое мнение. Да и 27 врятли.
kravchukmv1987
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