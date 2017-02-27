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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3700370137023703>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 239
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
18%
43
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
18
выше 26
16%
38
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:48

  bugalter написав:мб просел,на моменте заливка дала результат.


будут сегодня и завтра цепляться за 25 :P выше пока - НИЗЯЯЯЯ...бумажники погорят :D
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 30 січ, 2020 10:54, всього редагувалось 2 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

приват вышел на продажу на МБ по 24.97
PS4
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Продал в Альфа-банке по 24,9. Сумма розничная
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Волк
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:55

  PS4 написав:приват вышел на продажу на МБ по 24.97

а людям по 25,12, му***
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:56

Зображення

Дневной график доллар-рубль.

Там началось снижение.

Сейчас курс 63 рубля. Можете конвертнуть в гривневый эквивалент, и увидите какой курс "обоснован" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 10:57

В прошлом году тоже никто подумать не мог, что с 28 дойдет до 23. В нашей стране возможны любые качели.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:07

Продать па24.85 купленное па24.50 пару дней назад? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:08

НБУ вышел с продажей 24,99 с самого начала.
Теперь вопрос в том, является ли целью НБУ остаеовить рост на отметке 25, притормозить рост или развернуть тренд обратно к 24,50?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:09

  Вкладчик1234 написав:Продать па24.85 купленное па24.50 пару дней назад? :)


Зачем продавать по 24,85, когда есть по 25?
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Шо, уже откат?!
Выглядело как локомотивное и неотвратимое движение к 27 (когда маржа даже у обменок маленькая, и взлетает уверенно и неотвратимо по 15 коп в день)
Captain Obvious
 
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