будут сегодня и завтра цепляться за 25 выше пока - НИЗЯЯЯЯ...бумажники погорят
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 січ, 2020 10:48
будут сегодня и завтра цепляться за 25 выше пока - НИЗЯЯЯЯ...бумажники погорят
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 30 січ, 2020 10:54, всього редагувалось 2 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 30 січ, 2020 10:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
приват вышел на продажу на МБ по 24.97
Додано: Чет 30 січ, 2020 10:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Продал в Альфа-банке по 24,9. Сумма розничная
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
Додано: Чет 30 січ, 2020 10:55
Додано: Чет 30 січ, 2020 10:56
Дневной график доллар-рубль.
Там началось снижение.
Сейчас курс 63 рубля. Можете конвертнуть в гривневый эквивалент, и увидите какой курс "обоснован"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 30 січ, 2020 10:57
В прошлом году тоже никто подумать не мог, что с 28 дойдет до 23. В нашей стране возможны любые качели.
Додано: Чет 30 січ, 2020 11:07
Продать па24.85 купленное па24.50 пару дней назад?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 30 січ, 2020 11:08
НБУ вышел с продажей 24,99 с самого начала.
Теперь вопрос в том, является ли целью НБУ остаеовить рост на отметке 25, притормозить рост или развернуть тренд обратно к 24,50?
Додано: Чет 30 січ, 2020 11:09
Додано: Чет 30 січ, 2020 11:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Шо, уже откат?!
Выглядело как локомотивное и неотвратимое движение к 27 (когда маржа даже у обменок маленькая, и взлетает уверенно и неотвратимо по 15 коп в день)
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