У меня онлайн.
Пока поеду сниму, уже и офлайн будет столько же, плюс затраты на "логистику"
Кстати, ТАС продаёт онлайн по 24.99
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 січ, 2020 11:11
У меня онлайн.
Пока поеду сниму, уже и офлайн будет столько же, плюс затраты на "логистику"
Кстати, ТАС продаёт онлайн по 24.99
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 30 січ, 2020 11:14
Додано: Чет 30 січ, 2020 11:16
kluychkooleg К развороту?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
Додано: Чет 30 січ, 2020 11:17
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Додано: Чет 30 січ, 2020 11:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
АЛЛА он лайн берёт по 24,92 на моменте.
Додано: Чет 30 січ, 2020 11:20
skorpi Приват онлайн берет по 24,8
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
Додано: Чет 30 січ, 2020 11:22
Продал па 24.85 откупленное пару дней назад (покупка па24.35) Всего около 800грн профита.
Покупка и продажа в одном банке не вставая с дивана
ТАС онлайн льёт па24.95
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 30 січ, 2020 11:24, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 30 січ, 2020 11:23
Додано: Чет 30 січ, 2020 11:25
Вкладчик1234 Уже пора здавать?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
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