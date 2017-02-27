Додано: Чет 30 січ, 2020 11:22

Продал па 24.85 откупленное пару дней назад (покупка па24.35) Всего около 800грн профита.

Покупка и продажа в одном банке не вставая с дивана



ТАС онлайн льёт па24.95

Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 30 січ, 2020 11:24, всього редагувалось 1 раз.

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин