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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3700370137023703

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.7 5 239
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
18%
43
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
18
выше 26
16%
38
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:11

  kluychkooleg написав:
  Вкладчик1234 написав:Продать па24.85 купленное па24.50 пару дней назад? :)


Зачем продавать по 24,85, когда есть по 25?

У меня онлайн.
Пока поеду сниму, уже и офлайн будет столько же, плюс затраты на "логистику" :)

Кстати, ТАС продаёт онлайн по 24.99
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:14

  Captain Obvious написав:Шо, уже откат?!
Выглядело как локомотивное и неотвратимое движение к 27 (когда маржа даже у обменок маленькая, и взлетает уверенно и неотвратимо по 15 коп в день)


Пока на МБ боковик.
Но вот то, что Приват по команде сверху продает по 24,97 - звоночек.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:16

kluychkooleg К развороту?
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lubarec
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:17

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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

АЛЛА он лайн берёт по 24,92 на моменте.
skorpi
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:20

skorpi Приват онлайн берет по 24,8
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lubarec
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:22

Продал па 24.85 откупленное пару дней назад (покупка па24.35) Всего около 800грн профита.
Покупка и продажа в одном банке не вставая с дивана

ТАС онлайн льёт па24.95
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 30 січ, 2020 11:24, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:23

skorpi
юнекс еще светит 24.92
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:23

  lubarec написав:skorpi Приват онлайн берет по 24,8

не берет. не дает конвертировать. выдает ошибку
PS4
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:25

Вкладчик1234 Уже пора здавать?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
lubarec
 
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  #<1 ... 3700370137023703
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