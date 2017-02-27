МОНО 24.81 без проблем
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 січ, 2020 11:41
Додано: Чет 30 січ, 2020 11:42
Может быть и такое
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 30 січ, 2020 11:43
так пила же, три шага вперед, два назад
снижение ставки НБУ - прямой путь к дальнейшей девальвации
Додано: Чет 30 січ, 2020 11:45
Вкладчик1234
после обеда узнаем, но все равно Киев по 24.98 уже не берет.
Додано: Чет 30 січ, 2020 11:46
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 30 січ, 2020 11:51
щас спекулянты пойдут суши покушают, посчитают свой навар за утро и после 13.00 опять возьмутся расшатывать рынок на мб.
но, дедушка "С" со своей снегурочкой "Р" бдят за ними из за угла со стаканчикам кофе в руках
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 30 січ, 2020 11:55, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 30 січ, 2020 11:54
Движения слишком быстрые. Некоторые потеряли ориентацию в пространстве, и решили отдохнуть
Пока похоже на боковик ниже 63р.
Может к вечеру что-то провернут (например откупят "никому ненужный")
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 30 січ, 2020 11:58
что сейчас? когда выходить из бакса?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Чет 30 січ, 2020 12:01
Приём снижаётся, продажа не так сильно.
Ну я вышел немного па24.85. Вы сами думайте
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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