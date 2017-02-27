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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 37033704370537063707>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 240
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
18%
43
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
18
выше 26
16%
39
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:41

  PS4 написав:
  lubarec написав:skorpi Приват с мобильного берет по 24,8

попробуй сдай и отпишись



МОНО 24.81 без проблем
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:42

  kluychkooleg написав:А завтра всех сливальщиков накажут после медвежей ловушки (возможный вариант).
Многое зависит от того сколько НБУ простоит с офером 24,99.

Может быть и такое
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:43

  Captain Obvious написав:Хотел написать что олени побежали в другую сторону, но не напишу, выглядело как железобетонный многомесячнотрендовый разворот.

Сраное казино (почему сраное - в обычном казино предсказуемости и мат ожидания постабильнее)



так пила же, три шага вперед, два назад

снижение ставки НБУ - прямой путь к дальнейшей девальвации
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:45

Вкладчик1234
после обеда узнаем, но все равно Киев по 24.98 уже не берет.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:46

Кто не успел слиться - теперь не спешите:

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:51

Зато нескучно.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:51

  Вкладчик1234 написав:Кто не успел слиться - теперь не спешите:

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щас спекулянты пойдут суши покушают, посчитают свой навар за утро и после 13.00 опять возьмутся расшатывать рынок на мб. :P
но, дедушка "С" со своей снегурочкой "Р" бдят за ними из за угла со стаканчикам кофе в руках :lol:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 30 січ, 2020 11:55, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:54

  Игорь Алексеевич написав:
  Вкладчик1234 написав:Кто не успел слиться - теперь не спешите:

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щас спекулянты пойдут суши покушают, посчитают свой навар за утро и после 13.00 опять возьмутся расшатывать рынок на мб. :P

Движения слишком быстрые. Некоторые потеряли ориентацию в пространстве, и решили отдохнуть :)
Пока похоже на боковик ниже 63р.
Может к вечеру что-то провернут (например откупят "никому ненужный")
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:58

  Вкладчик1234 написав:Продал па 24.85 откупленное пару дней назад (покупка па24.35) Всего около 800грн профита.
Покупка и продажа в одном банке не вставая с дивана

ТАС онлайн льёт па24.95


что сейчас? когда выходить из бакса?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:01

  proftpd66 написав:что сейчас? когда выходить из бакса?

Приём снижаётся, продажа не так сильно.
Ну я вышел немного па24.85. Вы сами думайте
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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