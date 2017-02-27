|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 січ, 2020 12:03
Похоже, что НБУ в ручном режиме таки развернул тренд.
Убедил покупателей, что дороже 24,99 не будет и те снимают заявки, ждут удешевления.
Хотел с утра сдать Евро по 27,45, купленное по 26,45, но уже прозевал.
На МБ был боковик, на и на Форексе Евро расти чуть начало (но оно еще более непредсказуемо, сейчас растет, ночью упадет).
В общем остался на заборе.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 січ, 2020 12:04
Вкладчик1234 написав: proftpd66 написав:
что сейчас? когда выходить из бакса?
Приём снижаётся, продажа не так сильно.
Ну я вышел немного па24.85
. Вы сами думайте
Я також.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
-
orest
-
10
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 3498
- З нами з: 10.03.14
- Подякував: 2042 раз.
- Подякували: 2962 раз.
-
- Профіль
-
2
4
14
Додано: Чет 30 січ, 2020 12:08
вниз полёт уже 24.80 на мб
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
-
KOKS
-
-
- Повідомлень: 2242
- З нами з: 20.11.13
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 січ, 2020 12:09
Сдал часть по 95, увидел что пошел откат и еще хотел но за 10 минут уже опустили на 90, пришлось по 90 сдать.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 36982
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3559 раз.
- Подякували: 8706 раз.
-
- Профіль
-
41
8
2
1
Додано: Чет 30 січ, 2020 12:10
но межбанк уже вверх
24.870 - было, и уже 24.875
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 1759
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 104 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 30 січ, 2020 12:21
Ветер по морю гулял и Аленей завлекал .....*Відправлено з Чату
-
sani_2012
-
-
- Повідомлень: 284
- З нами з: 11.09.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 січ, 2020 12:21
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
30.01.2020.................24,9495
Доллар прибавил 10 копеек.
Впечатленный вчерашним ростом, МБ открылся на 8 копеек выше вчерашнего закрытия. Традиционное первое движение в 10-20 ограничилось полукопеечным сужением спреда сверху. Настоящее движение началось только в 10-45 - опустились на 2 копейки. С 11-35 продолжили опускаться и к 12 преодолели 4 копейки.
Форма графика не соответствует той, которая бывает, когда НБУ держит уровень, хотя информация о присутствии НБУ появилась с открытия. Похоже, НБУ явным присутствием решил погасить панику. Продать существенные суммы с самого утра он вряд ли мог, если только на рынке не появился слишком нетерпеливый покупатель.
Вчера НБУ продал 56.5 млн. из 70, которые насчитали эксперты.
Остатки на коррсчетах снова сократились. Гривна ушла в казначейство и НБУ (интервенция). На стороне ликвидности играли сокращение объема суточных сертификатов и инкассация.
Во вторник продажа валюты на МБ выросла до 446 млн. Это средние обороты, которые можно считать условно чистыми, долей НБУ можно пренебречь.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 4584
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 2070 раз.
- Подякували: 4469 раз.
-
- Профіль
-
7
5
8
1
Додано: Чет 30 січ, 2020 12:23
минфину и НБУ по идее не должно быть выгодно ревальвировать гривну, так как дыра в госбюджете (пенсионном фонде, задолженность по зарплатам бюджетникам), надо ведь ещё и украинского прпоизводителя поддерживать, а мыта не могут повышать (дорговор с ЕС сущесвует о неповышении мыта)
то что ревальвируется гривна это негатив для страны экспортно ориентированной.
но здесь рапортуют об удачных сливах (откупаться летом предполагаютт)
а я предполагаю, что курс скоро ниже 27 не будет НИКОГДА
поигрались "свои" в ревальвацию, но она аукнется скоро полной @опой для экономики
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Чет 30 січ, 2020 12:34, всього редагувалось 1 раз.
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 1835
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 196 раз.
- Подякували: 326 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 30 січ, 2020 12:34
Ну что, бойцы, кеды стерли?
-
escobar
-
-
- Повідомлень: 339
- З нами з: 30.05.19
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 січ, 2020 12:36
escobar написав:
Ну что, бойцы, кеды стерли?
я ниже как па 28 сливать не собираюсь
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 1835
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 196 раз.
- Подякували: 326 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|357
|59506
|
|
|16660
|2067508
|
|
|6776
|1502262
|
Вів 28 січ, 2020 12:56
ЛОБ
|