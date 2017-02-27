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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3704370537063707

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 240
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
18%
43
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
18
выше 26
16%
39
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:40

  sani_2012 написав:Ветер по морю гулял и Аленей завлекал .....

*Відправлено з Чату


Сдавайте валюту, господа
joik
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Судя по тому, как панично обменки снижают курс продажи, затарились «всем нужным» они по крышу своей будки.
83 уже продают.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:44

  rasmus написав:УкрГазбанк онлайн обмен валюты - кто-то пользовался?
Конкурентноспособны они? Стоит связываться?

НЕТ.

Для нашего брата подойдут только ТАС, алла и конкорд - остальные в сад.
escobar
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:45

Вчера ПДВ налили на 3 929,2 млн гривень.

Всего с начала месяца вернули 17,716

По состоянию на 29 января бюджет выполнен на 60,5% от плана
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 92,9%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Смешные здесь люди ,друг у друга спрашивают продавать или нет,покупать или нет.Надо быть самостоятельней. :) Всем неуспевшим желаю не принимать это близко к сердцу ,ведь это игра.Еще будут возможности. :)
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:52

  escobar написав:
  rasmus написав:УкрГазбанк онлайн обмен валюты - кто-то пользовался?
Конкурентноспособны они? Стоит связываться?

НЕТ.

Для нашего брата подойдут только ТАС, алла и конкорд - остальные в сад.


А в ТАСі за рахунок і видачу готівки щось платити треба?
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:56

  escobar написав:Ну что, бойцы, кеды стерли?

Так не довго і можна на "спекулянтську голку" підсісти.
Переглянув дописи за кілька днів. Вам всім не вгодиш :-)
А що НБУ сьогодні. Які прогнози? Вони в доволі складній ситуації.
Суттєво знизять ставку - будуть "ловити" інфляцію і можливо - курс. А якщо не знизять - то не розумію як Зелені будуть запускати кредитування.
На моє ІМХО буде -2%. А далі будуть дивитись по ситуації. Все ж таки, як ми бачимо бізнес практично не опускав ціни при ревальвації. Тому, можливо, запас по росту інфляції через зниження ставки ще є.
А от по курсу - занадто широко і амплітудно "дихає" ринок.
Хочеться +/- 20-30 копійок за місяць, а не цілу гривню. Але як цього досягти?

ПС:Стратегію не змінюю. 70/30 валюта/грн.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:57

  Captain Obvious написав:Судя по тому, как панично обменки снижают курс продажи, затарились «всем нужным» они по крышу своей будки.
83 уже продают.

Гарно про будку :mrgreen:
сірий
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