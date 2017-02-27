sani_2012 написав:Ветер по морю гулял и Аленей завлекал .....
*Відправлено з Чату
Сдавайте валюту, господа
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 січ, 2020 12:40
Сдавайте валюту, господа
Додано: Чет 30 січ, 2020 12:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Судя по тому, как панично обменки снижают курс продажи, затарились «всем нужным» они по крышу своей будки.
83 уже продают.
Додано: Чет 30 січ, 2020 12:44
Додано: Чет 30 січ, 2020 12:45
Вчера ПДВ налили на 3 929,2 млн гривень.
Всего с начала месяца вернули 17,716
По состоянию на 29 января бюджет выполнен на 60,5% от плана
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 92,9%
Живите своим умом!
Додано: Чет 30 січ, 2020 12:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Смешные здесь люди ,друг у друга спрашивают продавать или нет,покупать или нет.Надо быть самостоятельней. Всем неуспевшим желаю не принимать это близко к сердцу ,ведь это игра.Еще будут возможности.
Додано: Чет 30 січ, 2020 12:52
Додано: Чет 30 січ, 2020 12:56
Так не довго і можна на "спекулянтську голку" підсісти.
Переглянув дописи за кілька днів. Вам всім не вгодиш
А що НБУ сьогодні. Які прогнози? Вони в доволі складній ситуації.
Суттєво знизять ставку - будуть "ловити" інфляцію і можливо - курс. А якщо не знизять - то не розумію як Зелені будуть запускати кредитування.
На моє ІМХО буде -2%. А далі будуть дивитись по ситуації. Все ж таки, як ми бачимо бізнес практично не опускав ціни при ревальвації. Тому, можливо, запас по росту інфляції через зниження ставки ще є.
А от по курсу - занадто широко і амплітудно "дихає" ринок.
Хочеться +/- 20-30 копійок за місяць, а не цілу гривню. Але як цього досягти?
ПС:Стратегію не змінюю. 70/30 валюта/грн.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Чет 30 січ, 2020 12:57
|