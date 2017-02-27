ИМХО, всё будет как с Укртелекомом, ОПЗ, и т.п.
Непонятны ожидания дорожая, ведь этот товар не уникальный. Да и всякие Дяди Сэмы много платить папуасам не будут. А Бахматюки и Косюки - тем более.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 січ, 2020 13:29
ИМХО, всё будет как с Укртелекомом, ОПЗ, и т.п.
Непонятны ожидания дорожая, ведь этот товар не уникальный. Да и всякие Дяди Сэмы много платить папуасам не будут. А Бахматюки и Косюки - тем более.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 30 січ, 2020 13:32
25.5 пока не будет ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Чет 30 січ, 2020 13:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я не уверен, что снижение ставки грозит серьезным ростом инфляции.
Инфляция упала достаточно резко, причем ниже целевого уровня. Учитывая, что экономика - система очень инерционная, движение может продолжиться до опасных уровней. Похоже, что "ловить" инфляцию уже нужно снизу.
Финансовые власти стран - экономических лидеров предпринимают титанические усилия для того, чтобы инфляция не опускалась ниже 2%, что не всегда получается. Нам нужно больше.
Единственным фактором, препятствующим снижению ставки, мне видится необходимость поддержания банков в борьбе с избыточной ликвидностью.
Запуск кредитования - это больше лозунг для нас, чем реальная цель снижения ставки. Основная составляющая кредитной ставки - это уровень риска невозврата, на который учетная ставка никак повлиять не может. Пока не будет списания старых долгов, а это должна быть волна банкротств, желательно цивилизованных, кредитование запустить не получится.
Давать прогнозы в цифрах традиционно не буду.
Я бы не делал выводы по одним торгам, тем более, что прирост все же есть. Не исключено, что значительной части нерезидентов не до инвестиций - Новый год празднуют.
За подробную информацию спасибо!
Додано: Чет 30 січ, 2020 13:34
временно не будет. нет этого в планах нбу.
но, здесь может вмешаться МОЗ со своим китайским собачьем гриппом.
и тогда спекулянты на пару дней могут поднять курс и до 26., т.к в аптеках будет ажиотаж на защитные маски
кстати про маски - на 14 февраля советую всем влюблённым дарить др. другу марлевые маски
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 30 січ, 2020 13:39, всього редагувалось 2 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 30 січ, 2020 13:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
cнова па 30 в попе, 24.80 смотрит на 24.5
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Чет 30 січ, 2020 13:38
Сибарит
Вам будет интересно.
Живите своим умом!
Додано: Чет 30 січ, 2020 13:39
Я Вам тут новый тотализатор принёс. Делайте ставки
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 30 січ, 2020 13:41
За парєбріком немного отскочило
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 30 січ, 2020 13:43
У Вас есть аргументы в пользу "аж бЕгом"?
9% - это не так уже и далеко от Индии, Ю.Африки и прочих стран. Наша риск-група - выше.
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