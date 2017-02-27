Додано: Чет 30 січ, 2020 13:34

Realist написав: Суттєво знизять ставку - будуть "ловити" інфляцію і можливо - курс. А якщо не знизять - то не розумію як Зелені будуть запускати кредитування. Суттєво знизять ставку - будуть "ловити" інфляцію і можливо - курс. А якщо не знизять - то не розумію як Зелені будуть запускати кредитування.

zzzzzz написав: Нерезы выдохлись. Нерезы выдохлись.

Я не уверен, что снижение ставки грозит серьезным ростом инфляции.Инфляция упала достаточно резко, причем ниже целевого уровня. Учитывая, что экономика - система очень инерционная, движение может продолжиться до опасных уровней. Похоже, что "ловить" инфляцию уже нужно снизу.Финансовые власти стран - экономических лидеров предпринимают титанические усилия для того, чтобы инфляция не опускалась ниже 2%, что не всегда получается. Нам нужно больше.Единственным фактором, препятствующим снижению ставки, мне видится необходимость поддержания банков в борьбе с избыточной ликвидностью.Запуск кредитования - это больше лозунг для нас, чем реальная цель снижения ставки. Основная составляющая кредитной ставки - это уровень риска невозврата, на который учетная ставка никак повлиять не может. Пока не будет списания старых долгов, а это должна быть волна банкротств, желательно цивилизованных, кредитование запустить не получится.Давать прогнозы в цифрах традиционно не буду.Я бы не делал выводы по одним торгам, тем более, что прирост все же есть. Не исключено, что значительной части нерезидентов не до инвестиций - Новый год празднуют.За подробную информацию спасибо!