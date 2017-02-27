RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 370737083709371037113712>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 240
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
18%
43
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
18
выше 26
16%
39
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:29

  escobar написав:
  Вкладчик1234 написав:С землёй будет как с приватизацией - или прикорытным за копейки, или никому.

Как у нас выполняются планы по приватизации? ;)

Поначалу все будет за копейки.

Слишком уж большие объемы имущества хотят на торги выставить.

ИМХО, всё будет как с Укртелекомом, ОПЗ, и т.п.

Непонятны ожидания дорожая, ведь этот товар не уникальный. Да и всякие Дяди Сэмы много платить папуасам не будут. А Бахматюки и Косюки - тем более.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10392
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6530 раз.
Подякували: 2792 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:32

25.5 пока не будет ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1760
З нами з: 22.12.16
Подякував: 149 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Суттєво знизять ставку - будуть "ловити" інфляцію і можливо - курс. А якщо не знизять - то не розумію як Зелені будуть запускати кредитування.

Я не уверен, что снижение ставки грозит серьезным ростом инфляции.
Инфляция упала достаточно резко, причем ниже целевого уровня. Учитывая, что экономика - система очень инерционная, движение может продолжиться до опасных уровней. Похоже, что "ловить" инфляцию уже нужно снизу.
Финансовые власти стран - экономических лидеров предпринимают титанические усилия для того, чтобы инфляция не опускалась ниже 2%, что не всегда получается. Нам нужно больше.
Единственным фактором, препятствующим снижению ставки, мне видится необходимость поддержания банков в борьбе с избыточной ликвидностью.
Запуск кредитования - это больше лозунг для нас, чем реальная цель снижения ставки. Основная составляющая кредитной ставки - это уровень риска невозврата, на который учетная ставка никак повлиять не может. Пока не будет списания старых долгов, а это должна быть волна банкротств, желательно цивилизованных, кредитование запустить не получится.
Давать прогнозы в цифрах традиционно не буду.

  zzzzzz написав:Нерезы выдохлись.

Я бы не делал выводы по одним торгам, тем более, что прирост все же есть. Не исключено, что значительной части нерезидентов не до инвестиций - Новый год празднуют.
За подробную информацию спасибо!
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4585
З нами з: 02.09.15
Подякував: 2075 раз.
Подякували: 4479 раз.
 
Профіль
7
5
8
1
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:34

  proftpd66 написав:25.5 пока не будет ?


временно не будет. нет этого в планах нбу.
но, здесь может вмешаться МОЗ со своим китайским собачьем гриппом.
и тогда спекулянты на пару дней могут поднять курс и до 26., т.к в аптеках будет ажиотаж на защитные маски :P
кстати про маски - на 14 февраля советую всем влюблённым дарить др. другу марлевые маски :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 30 січ, 2020 13:39, всього редагувалось 2 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4481
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

cнова па 30 в попе, 24.80 смотрит на 24.5
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
KOKS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2243
З нами з: 20.11.13
Подякував: 72 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:38

Сибарит

Вам будет интересно.
https://nv.ua/ukr/biz/experts/nizka-sta ... aqcdFme22w
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 36988
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3559 раз.
Подякували: 8722 раз.
 
Профіль
41
8
2
1
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:39

Я Вам тут новый тотализатор принёс. Делайте ставки :)

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10392
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6530 раз.
Подякували: 2792 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:41

За парєбріком немного отскочило
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10392
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6530 раз.
Подякували: 2792 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:41

Ставлю -1,5 п.п.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 36988
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3559 раз.
Подякували: 8722 раз.
 
Профіль
41
8
2
1
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:43

  Investor_33 написав:
  zzzzzz написав:Этого следовало ожидать.

Вчера было погашение двух выпусков ОВГЗ 2,2 млрд ( это НБУшные ) и 3,3 млрд.
Не смотря на то что по итогам аукциона во вторник удалось привлечь 6,3 млрд.грн.
5,951 - 3,3 = 2,629 млрд ( без НБУ )

Получается изменения были следующие.

Нерезы +0,9 млрд
Физики -0,23 млрд
Банки + 2,032 млрд.

Нерезы выдохлись.

ИМХО не выдохлись а делают вид что им под 9,5% не интересно... ну ничего, подпишется МВФ и будут по 9% брать аж бигом)


У Вас есть аргументы в пользу "аж бЕгом"?
9% - это не так уже и далеко от Индии, Ю.Африки и прочих стран. Наша риск-група - выше.

https://ru.investing.com/rates-bonds/go ... nd-spreads
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1756
З нами з: 13.07.16
Подякував: 302 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 370737083709371037113712>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, kluychkooleg, Moneta, Realist, uaprofi, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1665, 1666, 1667
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16661 2067606
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 січ, 2020 14:08
phantom_systems
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 34, 35, 36
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
357 59546
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 січ, 2020 10:06
freeze
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6776 1502274
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 січ, 2020 12:56
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24440)
30.01.2020 14:23
ВУСО (72)
30.01.2020 14:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.