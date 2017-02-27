Вкладчик1234 написав:ИМХО, всё будет как с Укртелекомом, ОПЗ, и т.п.
Тут пару дней назад обсуждали тему может ли успешный ресторатор, владелец Два гуся, быть эффективным директором большого завода - Одесского припортового, куда он был назначен )))
Как раз в развитие нашего разговора от НАБУ )))
Сотрудники НАБУ взяли с поличным троих человек, которые предлагали главе Фонда госимущества Украины 5 миллионов долларов в обмен на должность директора на одном из заводов Одессы.
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Вчера, 29 января детективы НАБУ разоблачили трех человек во время предоставления части взятки в размере 50 тысяч долларов США председателю Фонда государственного имущества Украины, должность которого на данный момент занимает Дмитрий Сенниченко.
По версии следствия, задержанные предложили Сенниченко 5 миллионов долларов в обмен на назначение определенного лица директором Одесского припортового завода.
В свою очередь, новый директор завода должен был наладить его деятельность в пользу определенного круга частных компаний, которые связаны с инициаторами дачи взятки директору Фонда госимущества. Преступники планировали заплатить Сенниченко 5 миллионов долларов частями на протяжении года. Однако во время дачи первого транша в 50 тысяч долларов злоумышленников раскрыли детективы НАБУ. Расследование приведенных фактов НАБУ и САП начали по заявлению Сенниченко в ноябре 2019 года.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Сибарит написав:Инфляция упала достаточно резко, причем ниже целевого уровня. Учитывая, что экономика - система очень инерционная, движение может продолжиться до опасных уровней. Похоже, что "ловить" инфляцию уже нужно снизу. Финансовые власти стран - экономических лидеров предпринимают титанические усилия для того, чтобы инфляция не опускалась ниже 2%, что не всегда получается. Нам нужно больше.
У нас есть опытные менеджеры, которые не раз успешно прививали "европейские стандарты жизни" и заботу "о маленьком украинце". После них инфляция легко становилась двухзначной.
Востаннє редагувалось lrs7719 в Чет 30 січ, 2020 14:10, всього редагувалось 1 раз.