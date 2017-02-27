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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 37083709371037113712>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 240
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
18%
43
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
18
выше 26
16%
39
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:44

  Вкладчик1234 написав:ИМХО, всё будет как с Укртелекомом, ОПЗ, и т.п.


Тут пару дней назад обсуждали тему может ли успешный ресторатор, владелец Два гуся, быть эффективным директором большого завода - Одесского припортового, куда он был назначен )))

Как раз в развитие нашего разговора от НАБУ )))

Сотрудники НАБУ взяли с поличным троих человек, которые предлагали главе Фонда госимущества Украины 5 миллионов долларов в обмен на должность директора на одном из заводов Одессы.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Вчера, 29 января детективы НАБУ разоблачили трех человек во время предоставления части взятки в размере 50 тысяч долларов США председателю Фонда государственного имущества Украины, должность которого на данный момент занимает Дмитрий Сенниченко.

По версии следствия, задержанные предложили Сенниченко 5 миллионов долларов в обмен на назначение определенного лица директором Одесского припортового завода.

В свою очередь, новый директор завода должен был наладить его деятельность в пользу определенного круга частных компаний, которые связаны с инициаторами дачи взятки директору Фонда госимущества.
Преступники планировали заплатить Сенниченко 5 миллионов долларов частями на протяжении года. Однако во время дачи первого транша в 50 тысяч долларов злоумышленников раскрыли детективы НАБУ.
Расследование приведенных фактов НАБУ и САП начали по заявлению Сенниченко в ноябре 2019 года.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:46

с 13.00 до 14.00 в нбу перерыв на обед. после обеда медики советуют немного расслабиться на диване. а у них после капучино сразу брифинг. не к добрым новостям значит. :P
такой брифинг только к -2.5 :roll:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 30 січ, 2020 13:52, всього редагувалось 2 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:46

  zzzzzz написав:Ставлю -1,5 п.п.

пусть будет -2,0 :wink:
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:48

  Patrick написав:
  zzzzzz написав:Ставлю -1,5 п.п.
пусть будет -2,0 :wink:
Поддерживаю -2,0
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:49

  zzzzzz написав:Ставлю -1,5 п.п.

-1 :D
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:50

  Сибарит написав:Инфляция упала достаточно резко, причем ниже целевого уровня. Учитывая, что экономика - система очень инерционная, движение может продолжиться до опасных уровней. Похоже, что "ловить" инфляцию уже нужно снизу.
Финансовые власти стран - экономических лидеров предпринимают титанические усилия для того, чтобы инфляция не опускалась ниже 2%, что не всегда получается. Нам нужно больше.


У нас есть опытные менеджеры, которые не раз успешно прививали "европейские стандарты жизни" и заботу "о маленьком украинце". После них инфляция легко становилась двухзначной.
Востаннє редагувалось lrs7719 в Чет 30 січ, 2020 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:51

Тоже думаю, что 1,5% - будет нормально.
2% - может быть слишком резко.
Хотя у нас эта ставка мало на что влияет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:54

  zzzzzz написав:Ставлю -1,5 п.п.

підтримую та плюсую)
Хотя краще було би одразу знизити до 11% й там працювати...
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:57

На РФ доллар уже дороже, чем утром
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:59

Надеюсь за эти пару дней опустится до 24 на продаже!
fin
 
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