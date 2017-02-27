Додано: Чет 30 січ, 2020 13:51

Тоже думаю, что 1,5% - будет нормально.

2% - может быть слишком резко.

Хотя у нас эта ставка мало на что влияет

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин