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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 січ, 2020 14:01
11%
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
Додано: Чет 30 січ, 2020 14:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Чет 30 січ, 2020 14:04
ура я угадал
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 30 січ, 2020 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 30 січ, 2020 14:06
Додано: Чет 30 січ, 2020 14:06
нет - это пипец для депозитчиков. вместо масло на хлеб, теперь покупать будут спред
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 30 січ, 2020 14:09
Спред на качелях
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 30 січ, 2020 14:09
теперь народ начнёт искать новый способ доходов. а значит будут переходить в недвигу. тем более, что открывается рынок ипотеки, а значит недвига будет увелич. в цене. что то типа ипотечной пирамиды 2005-2008г.
хотя прогресс идёт вперёд и теперь кредиты под землю будут давать под малую ставку. придут спек, возьмут кредиты под малую ставку. продадут через пару лет втри дорога идиотам новым фермерам, которые встрянут с этой землёй.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 30 січ, 2020 14:12, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 30 січ, 2020 14:10
Пусть привыкают, кому легко.
Это только начало.
Смолий обещал 8 процентов уже в этом году.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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