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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 37093710371137123713>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 240
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
18%
43
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
18
выше 26
16%
39
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:01

11%
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:А що НБУ сьогодні. Які прогнози?

Снизят на 1,5%. Если успел отписаться...
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:02

-2,5 п.п. до 11% снизили.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:04

ура я угадал :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 30 січ, 2020 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:04

  zzzzzz написав:-2,5 п.п. до 11% снизили.

Значит, укрепляж :roll:
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:06

  сірий написав:
  zzzzzz написав:-2,5 п.п. до 11% снизили.

Значит, укрепляж :roll:


Укрепляж чего и почему?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:06

  сірий написав:
  zzzzzz написав:-2,5 п.п. до 11% снизили.

Значит, укрепляж :roll:

нет - это пипец для депозитчиков. вместо масло на хлеб, теперь покупать будут спред :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:09

  Игорь Алексеевич написав:
  сірий написав:
  zzzzzz написав:-2,5 п.п. до 11% снизили.

Значит, укрепляж :roll:

нет - это пипец для депозитчиков. вместо масло на хлеб, теперь покупать будут спред :P

Спред на качелях :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:09

теперь народ начнёт искать новый способ доходов. а значит будут переходить в недвигу. тем более, что открывается рынок ипотеки, а значит недвига будет увелич. в цене. что то типа ипотечной пирамиды 2005-2008г.
хотя прогресс идёт вперёд и теперь кредиты под землю будут давать под малую ставку. придут спек, возьмут кредиты под малую ставку. продадут через пару лет втри дорога идиотам новым фермерам, которые встрянут с этой землёй. :roll:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 30 січ, 2020 14:12, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:10

  Игорь Алексеевич написав:
  сірий написав:
  zzzzzz написав:-2,5 п.п. до 11% снизили.

Значит, укрепляж :roll:

нет - это пипец для депозитчиков. вместо масло на хлеб, теперь покупать будут спред :P


Пусть привыкают, кому легко.
Это только начало.
Смолий обещал 8 процентов уже в этом году.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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