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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3710371137123713>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 240
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
18%
43
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
18
выше 26
16%
39
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Единственным фактором, препятствующим снижению ставки, мне видится необходимость поддержания банков в борьбе с избыточной ликвидностью.
Запуск кредитования - это больше лозунг для нас, чем реальная цель снижения ставки. Основная составляющая кредитной ставки - это уровень риска невозврата, на который учетная ставка никак повлиять не может.

Зато очень серьезно могли бы повлиять реальные шаги в плане защиты прав кредиторов.
Т.е. по моему субъективному мнению, на первых порах достаточным было бы защитить кредиторов корпоративного сектора. Там есть залоги более-менее осязаемые и продаваемые. Кроме того меньше опасность вызвать "волну народного гнева", если сравнить с выселением из ипотечных квадратных метров.
Только такой шаг неизбежно вступает в прямой конфликт интересов с главным бенефициаром "зеленой команды".
А значит, мечты пока останутся мечтами.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:13

  Вкладчик1234 написав:Спред на качелях :)

Качели -это хорошо, только вот, угадайка поломалась.
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:16

  zzzzzz написав:-2,5 п.п. до 11% снизили.

Радикальненько :shock: :? :roll:
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:17

  vovan_prm написав:
  zzzzzz написав:-2,5 п.п. до 11% снизили.

Радикальненько :shock: :? :roll:

Крутезненько...!!! 8)
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:21

дед увидел, что депоз.стали не плохо зарабатывать. одних уже лера взула, остались очень умные депозитчики, которых взуть тяжело.
скоро откроют для идиотов кредитование типа с низкими ставками. вот здесь можно нагреть руки. типа берём 5 штук, а в залог отдаём ликвидное движ.и недвиж.имущество на 20штук.
ведь вал.ипотетчиков с 2008г. осталось мало. одних сразу нагнули, у др. забрали через торги имущество, с третьими договорились. сейчас подросли малыши и не знают проблемы тех людей с 2005-08г. вот их и нагнут сейчас с кредитами, только теперь не с валютой а грн. кредитами :roll:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 30 січ, 2020 14:24, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кто-то может по-человечески объяснить, снижение ставки - доллар вверх, или вниз?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:25

што с курсом?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:25

  Captain Obvious написав:Кто-то может по-человечески объяснить, снижение ставки - доллар вверх, или вниз?


нал.дол.совсем др. критерии. эти ставки больше для кредитов и депозитов в грн.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:26

  Игорь Алексеевич написав:дед увидел, что депоз.стали не плохо зарабатывать. одних уже лера взула, остались очень умные депозитчики, которых взуть тяжело.
скоро откроют для идиотов кредитование типа с низкими ставками. вот здесь можно нагреть руки. типа берём 5 штук, а в залог отдаём ликвидное движ.и недвиж.имущество на 20штук.
ведь вал.ипотетчиков с 2008г. осталось мало. одних сразу нагнули, у др. забрали через торги имущество, с третьими договорились. сейчас подросли малыши и не знают проблемы тех людей с 2005-08г. вот их и нагнут сейчас с кредитами, только теперь не с валютой а грн. кредитами :roll:

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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:27

  fin написав:Надеюсь за эти пару дней опустится до 24 на продаже!


Надежды юношей питают.
kluychkooleg
 
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