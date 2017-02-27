Сибарит написав:Единственным фактором, препятствующим снижению ставки, мне видится необходимость поддержания банков в борьбе с избыточной ликвидностью. Запуск кредитования - это больше лозунг для нас, чем реальная цель снижения ставки. Основная составляющая кредитной ставки - это уровень риска невозврата, на который учетная ставка никак повлиять не может.
Зато очень серьезно могли бы повлиять реальные шаги в плане защиты прав кредиторов. Т.е. по моему субъективному мнению, на первых порах достаточным было бы защитить кредиторов корпоративного сектора. Там есть залоги более-менее осязаемые и продаваемые. Кроме того меньше опасность вызвать "волну народного гнева", если сравнить с выселением из ипотечных квадратных метров. Только такой шаг неизбежно вступает в прямой конфликт интересов с главным бенефициаром "зеленой команды". А значит, мечты пока останутся мечтами.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
дед увидел, что депоз.стали не плохо зарабатывать. одних уже лера взула, остались очень умные депозитчики, которых взуть тяжело. скоро откроют для идиотов кредитование типа с низкими ставками. вот здесь можно нагреть руки. типа берём 5 штук, а в залог отдаём ликвидное движ.и недвиж.имущество на 20штук. ведь вал.ипотетчиков с 2008г. осталось мало. одних сразу нагнули, у др. забрали через торги имущество, с третьими договорились. сейчас подросли малыши и не знают проблемы тех людей с 2005-08г. вот их и нагнут сейчас с кредитами, только теперь не с валютой а грн. кредитами
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 30 січ, 2020 14:24, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич написав:дед увидел, что депоз.стали не плохо зарабатывать. одних уже лера взула, остались очень умные депозитчики, которых взуть тяжело. скоро откроют для идиотов кредитование типа с низкими ставками. вот здесь можно нагреть руки. типа берём 5 штук, а в залог отдаём ликвидное движ.и недвиж.имущество на 20штук. ведь вал.ипотетчиков с 2008г. осталось мало. одних сразу нагнули, у др. забрали через торги имущество, с третьими договорились. сейчас подросли малыши и не знают проблемы тех людей с 2005-08г. вот их и нагнут сейчас с кредитами, только теперь не с валютой а грн. кредитами
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня