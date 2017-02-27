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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 січ, 2020 14:50
во народ даёт. думает, что если снизилась уч.ставка, то и дол.вниз.
не зря один банкир говорил, наш народ ещё можно годами нагинать.
еще не давно дол. уехал вниз при уч.ставке 17.просто на этом примере можно подумать при чём здесь курс дол.к учётн.ставке
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Чет 30 січ, 2020 15:01, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 30 січ, 2020 14:53
Пока доллару не на чём расти. Топлива нет.
Онлайн ещё на пару коп. вниз
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 30 січ, 2020 14:55
На МБ и на ЧP небольшой откат от отката, курсы чуть подросли.
В миру фунт и Евро (менее активно) пошли вверх.
Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Чет 30 січ, 2020 15:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 14:57
Похоже гонят курс к заложенному в бюджет 27.
Нбу заявил что резервы на 5 млрд пополнит.
Очень похоже что все проливы будет выкупать.
23 уже можно забыть.
27 до конца года может быть.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 30 січ, 2020 15:03
покуп. на мб пока больше чем продавцов.
продавцы выжидают, скинут бабосы по хорошему курсу в посл.минуты, что бы нбу не смог вмешаться.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 30 січ, 2020 15:23
Вкладчик1234 написав:
Пока доллару не на чём расти. Топлива нет.
Онлайн ещё на пару коп. вниз
Сегодня нет. Через неделю-две может появится.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 30 січ, 2020 15:28
zzzzzz написав:
Похоже гонят курс к заложенному в бюджет 27.
Нбу заявил что резервы на 5 млрд пополнит.
Очень похоже что все проливы будет выкупать.
23 уже можно забыть.
27 до конца года может быть.
Не очень внимательно слушали,НБУ рассчитывает на 2.4 ярда денег от Нафтогаза,плюс от захода нерезидентов выкупать их валюту.
Сказали что металлургия уже почти выпетляла,всё норм.
Ставку могут и до 7-ми опустить,а могут и не опускать,короче будут видеть по урожаю и другим обстоятельствам.
Обвала быть не может,но то что НБУ вытолкнул доллар из ямы,то это очевидно.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 15:30
zzzzzz написав:
Вкладчик1234 написав:
Пока доллару не на чём расти. Топлива нет.
Онлайн ещё на пару коп. вниз
Сегодня нет. Через неделю-две может появится.
не забывайте об опасности нового мирового кризиса - мне ситуация сейчас очень напоминает август 2008г.
и сегодня как назло утром в машине слышал по радио как милованушка заявил, что Украину это всё связанное с Китаем не затронет (мол туристов туда у нас мало, самолёты и так мало летали и т.п.) - напомнило Юлин спич осени 2008г., когда она тоже ляпнула что мировой ипотечный кризис к Украине отношения не имеет и её не затронет.... Deja vu
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Додано: Чет 30 січ, 2020 15:31
zzzzzz написав:
Похоже гонят курс к заложенному в бюджет 27.
Нбу заявил что резервы на 5 млрд пополнит.
Очень похоже что все проливы будет выкупать.
23 уже можно забыть.
27 до конца года может быть.
Похоже что НБУ уверен что будет всё пучком и хватит кормить шаромыг высокими ставками (резервы позволяют сделать оный финт). Оттока с депозитов не будет т.к. народ забьёт столбы с пока еще неплохими %%. Резервы пополнят за счет МФВ 1,5 (может 2,0)+0,5ЕС+2Нафтогаз + 0,5(1,0) от нерезов. Пониженной ставкой немного поддержат экспортеров заодно. Так что считаю диапазон 24-25 (23-25,5) на этот год рабочий.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 15:32
Игорь Алексеевич , читаю Вас сегодня весь день. Хоть что-нибудь, что сейчас делается в экономике имеет рациональное зерно ? И если нет, то когда делали как нужно ?
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Вів 28 січ, 2020 12:56
ЛОБ
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