Додано: Чет 30 січ, 2020 14:53

Пока доллару не на чём расти. Топлива нет.

Онлайн ещё на пару коп. вниз

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин