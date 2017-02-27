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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3713371437153716>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 242
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
12%
30
24.01-24.5
18%
44
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
7%
18
выше 26
17%
40
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:34

  zzzzzz написав:Похоже гонят курс к заложенному в бюджет 27.
Нбу заявил что резервы на 5 млрд пополнит.
Очень похоже что все проливы будет выкупать.

23 уже можно забыть.

27 до конца года может быть.


зачем тогда сливать было по 24.9? :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:36

  Игорь написав:Игорь Алексеевич , читаю Вас сегодня весь день. Хоть что-нибудь, что сейчас делается в экономике имеет рациональное зерно ? И если нет, то когда делали как нужно ?

Оценив 28 летнюю историю и подытожив текущий результат, ответ вызывает сложность.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:36

Кто там по 24,8 спешил слиться?
Сейчас прием на ЧР по 24,85.
При небольших движениях 20 коп разницы (на ЧР был прием 25) - это много.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:40

  Investor_33 написав:Оттока с депозитов не будет т.к. народ забьёт столбы с пока еще неплохими %%.


Ощад, например, уже давно похерил столбы - пополнение не больше суммы первоначального вклада.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:41

  Investor_33 написав:
  zzzzzz написав:Похоже гонят курс к заложенному в бюджет 27.
Нбу заявил что резервы на 5 млрд пополнит.
Очень похоже что все проливы будет выкупать.

23 уже можно забыть.

27 до конца года может быть.

Похоже что НБУ уверен что будет всё пучком и хватит кормить шаромыг высокими ставками (резервы позволяют сделать оный финт). Оттока с депозитов не будет т.к. народ забьёт столбы с пока еще неплохими %%. Резервы пополнят за счет МФВ 1,5 (может 2,0)+0,5ЕС+2Нафтогаз + 0,5(1,0) от нерезов. Пониженной ставкой немного поддержат экспортеров заодно. Так что считаю диапазон 24-25 (23-25,5) на этот год рабочий.



Ага, МВФ уже отправил 2 самолета с баксами, только из-за тумана они не могут сесть)))

Что-то я не вижу что-бы зеленые депутаты спешили условия мвф выполнять.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:43

Завтра очередной суд связанный с Приватом.

Будут рассматривать связность Суркисов.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:43

  kluychkooleg написав:
  Investor_33 написав:Оттока с депозитов не будет т.к. народ забьёт столбы с пока еще неплохими %%.


Ощад, например, уже давно похерил столбы - пополнение не больше суммы первоначального вклада.

В тоже время минфин рассылает принимавшим участие в их программах новые предложения "Розмістіть депозит сумою від 15000 UAH (чи у перерахунку в іншій валюті) на будь-який термін в одному із запропонованих банків та отримайте додатково персональний бонус від «Мінфіну».
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ставку, радикально, треба було зменшувати ще півроку назад. Добре, хоч зараз знизили, і знизять ще, до 6-8%. Нічого страшного не буде. Курс 25-26 цілком прийнятний і робочий, до кінця кварталу, а далі як міжнародна карта ляже.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:45

Тут некоторых накрыл какой-то оптимизм.

Я не понял, с Приватом уже все порешали?

Или может самые одиозные банковские должники вернули кредиты? Бахматюк, Коломойский, Жеваго?

А может судебная реформа уже прошла? Или реформа МВД ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Что-то я не вижу что-бы зеленые депутаты спешили условия мвф выполнять.

То агенти вуйця Бєні бузять...основна маса ЗЕлені...правильні депутати.
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