зачем тогда сливать было по 24.9?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 січ, 2020 15:34
зачем тогда сливать было по 24.9?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Чет 30 січ, 2020 15:36
Оценив 28 летнюю историю и подытожив текущий результат, ответ вызывает сложность.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 15:36
Кто там по 24,8 спешил слиться?
Сейчас прием на ЧР по 24,85.
При небольших движениях 20 коп разницы (на ЧР был прием 25) - это много.
Додано: Чет 30 січ, 2020 15:40
Додано: Чет 30 січ, 2020 15:41
Ага, МВФ уже отправил 2 самолета с баксами, только из-за тумана они не могут сесть)))
Что-то я не вижу что-бы зеленые депутаты спешили условия мвф выполнять.
Живите своим умом!
Додано: Чет 30 січ, 2020 15:43
Завтра очередной суд связанный с Приватом.
Будут рассматривать связность Суркисов.
Живите своим умом!
Додано: Чет 30 січ, 2020 15:43
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Додано: Чет 30 січ, 2020 15:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ставку, радикально, треба було зменшувати ще півроку назад. Добре, хоч зараз знизили, і знизять ще, до 6-8%. Нічого страшного не буде. Курс 25-26 цілком прийнятний і робочий, до кінця кварталу, а далі як міжнародна карта ляже.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 30 січ, 2020 15:45
Тут некоторых накрыл какой-то оптимизм.
Я не понял, с Приватом уже все порешали?
Или может самые одиозные банковские должники вернули кредиты? Бахматюк, Коломойский, Жеваго?
А может судебная реформа уже прошла? Или реформа МВД ?
Живите своим умом!
Додано: Чет 30 січ, 2020 15:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
То агенти вуйця Бєні бузять...основна маса ЗЕлені...правильні депутати.
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