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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 січ, 2020 15:48
zzzzzz написав:
Тут некоторых накрыл какой-то оптимизм.
Я не понял, с Приватом уже все порешали?
Или может самые одиозные банковские должники вернули кредиты? Бахматюк, Коломойский, Жеваго?
Мы с Вами согласны, лить сегодня тогда по 24,9 зачем? в чем Ваша логика?
А может судебная реформа уже прошла? Или реформа МВД ?
Мы с вами согласны, лить тогда по 24,9 зачем? В чем Ваша логика?
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Sinbad777
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Додано: Чет 30 січ, 2020 15:50
ruvex написав: Игорь написав:Игорь Алексеевич
, читаю Вас сегодня весь день. Хоть что-нибудь, что сейчас делается в экономике имеет рациональное зерно ? И если нет, то когда делали как нужно ?
Оценив 28 летнюю историю и подытожив текущий результат, ответ вызывает сложность.
надо мыслить логическими ходами мошенников, как мыслят наши любимцы во власти. тогда и в личной жизни и во всех делах становится легче жить. странно - но это факт.
их мысли связаны не с эконим. и финанс благополучия людей, а наоборот щепательством и кражами с карманов людей. значит и нам надо думать как взуть их с их законами и постановами.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 30 січ, 2020 15:53
Sinbad777 написав: zzzzzz написав:
Тут некоторых накрыл какой-то оптимизм.
Я не понял, с Приватом уже все порешали?
Или может самые одиозные банковские должники вернули кредиты? Бахматюк, Коломойский, Жеваго?
Мы с Вами согласны, лить сегодня тогда по 24,9 зачем? в чем Ваша логика?
А может судебная реформа уже прошла? Или реформа МВД ?
Мы с вами согласны, лить тогда по 24,9 зачем? В чем Ваша логика?
Ловлю мелкие движения по 1-2%
Все равно в долларах депо дают 3-4%
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 30 січ, 2020 15:54
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................30.01.2020................31.01.2020
дата розрахунку.................29.01.2020................30.01.2020
Євро....................................27,3253.....................27,4751
Долар США.........................24,8491.....................24,9196
После полудня гривна отыграла 3 копейки.
Впечатленный вчерашним ростом, МБ открылся на 8 копеек выше вчерашнего закрытия. Традиционное первое движение в 10-20 ограничилось полукопеечным сужением спреда сверху. Настоящее движение началось только в 10-45 - опустились на 2 копейки. С 11-35 продолжили опускаться и к 12 преодолели 4 копейки.
Перед обедом снижение ускорилось, опустились сразу на 7.5 копеек. После обеда рынок попытался отреагировать на резкое снижение учетной ставки ростом котировок. Сил хватило на 2.5 копейки. После 15 пока движений не было.
Официальный курс встретили котировками 24.8500 - 24.8800. За день опустились на 11 копеек относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия. Примечательно, что котировки евро сегодня выросли.
Этот день в истории:
2019 - 27.7555 (-2) -284
2018 - 28.0088 (-24) -309
2017 - 27.1190 (-8)
2016 - 25.5550 (+40)
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Сибарит
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Додано: Чет 30 січ, 2020 15:58
На пятичасовом графике появился красный марубозу,намекающий на медвежий разворот.
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bugalter
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Вів 28 січ, 2020 12:56
ЛОБ
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