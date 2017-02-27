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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3713371437153716

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 242
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
12%
30
24.01-24.5
18%
44
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
7%
18
выше 26
17%
40
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Тут некоторых накрыл какой-то оптимизм.

Я не понял, с Приватом уже все порешали?

Или может самые одиозные банковские должники вернули кредиты? Бахматюк, Коломойский, Жеваго?

Мы с Вами согласны, лить сегодня тогда по 24,9 зачем? в чем Ваша логика?

А может судебная реформа уже прошла? Или реформа МВД ?


Мы с вами согласны, лить тогда по 24,9 зачем? В чем Ваша логика?
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:50

  ruvex написав:
  Игорь написав:Игорь Алексеевич , читаю Вас сегодня весь день. Хоть что-нибудь, что сейчас делается в экономике имеет рациональное зерно ? И если нет, то когда делали как нужно ?

Оценив 28 летнюю историю и подытожив текущий результат, ответ вызывает сложность.


надо мыслить логическими ходами мошенников, как мыслят наши любимцы во власти. тогда и в личной жизни и во всех делах становится легче жить. странно - но это факт. :cry:
их мысли связаны не с эконим. и финанс благополучия людей, а наоборот щепательством и кражами с карманов людей. значит и нам надо думать как взуть их с их законами и постановами. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:53

  Sinbad777 написав:
  zzzzzz написав:Тут некоторых накрыл какой-то оптимизм.

Я не понял, с Приватом уже все порешали?

Или может самые одиозные банковские должники вернули кредиты? Бахматюк, Коломойский, Жеваго?

Мы с Вами согласны, лить сегодня тогда по 24,9 зачем? в чем Ваша логика?

А может судебная реформа уже прошла? Или реформа МВД ?


Мы с вами согласны, лить тогда по 24,9 зачем? В чем Ваша логика?


Ловлю мелкие движения по 1-2%
Все равно в долларах депо дают 3-4%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:54

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................30.01.2020................31.01.2020
дата розрахунку.................29.01.2020................30.01.2020
Євро....................................27,3253.....................27,4751
Долар США.........................24,8491.....................24,9196
После полудня гривна отыграла 3 копейки.
Впечатленный вчерашним ростом, МБ открылся на 8 копеек выше вчерашнего закрытия. Традиционное первое движение в 10-20 ограничилось полукопеечным сужением спреда сверху. Настоящее движение началось только в 10-45 - опустились на 2 копейки. С 11-35 продолжили опускаться и к 12 преодолели 4 копейки.
Перед обедом снижение ускорилось, опустились сразу на 7.5 копеек. После обеда рынок попытался отреагировать на резкое снижение учетной ставки ростом котировок. Сил хватило на 2.5 копейки. После 15 пока движений не было.
Официальный курс встретили котировками 24.8500 - 24.8800. За день опустились на 11 копеек относительно открытия и на 3 копейки относительно вчерашнего закрытия. Примечательно, что котировки евро сегодня выросли.

Этот день в истории:
2019 - 27.7555 (-2) -284
2018 - 28.0088 (-24) -309

2017 - 27.1190 (-8)
2016 - 25.5550 (+40)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На пятичасовом графике появился красный марубозу,намекающий на медвежий разворот.
bugalter
 
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