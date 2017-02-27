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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 37153716371737183719>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 242
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
12%
30
24.01-24.5
18%
44
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
7%
18
выше 26
17%
40
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:13

  Квесторе_поверніться написав:
  Игорь Алексеевич написав:по окончанию депозит. дел

Коли кінець?

при 10% годовых, которые скоро будут светится в банках, то нет никакого резона сидеть там, конечно если у вас не млн. накопления. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:16

  brainchild написав:
  Игорь Алексеевич написав:интересно по окончанию депозит. дел, кто и куда собирается разместить свои сбережения?


думаю, что ринутся в недвижимость - коммерческую и жилую. там есть шанс поймать что-то выше учетной ставки


Я думаю, что количество людей, размышляющих что и где поймать выше учетной ставки, незначительно у нас. А у недвижимости свои тараканы, особенно за пределами Киева.
Так что подозреваю, что особо никуда не рванутся, так по мелочам.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:19

  freeze написав:
  brainchild написав:
  Игорь Алексеевич написав:интересно по окончанию депозит. дел, кто и куда собирается разместить свои сбережения?


думаю, что ринутся в недвижимость - коммерческую и жилую. там есть шанс поймать что-то выше учетной ставки


Я думаю, что количество людей, размышляющих что и где поймать выше учетной ставки, незначительно у нас. А у недвижимости свои тараканы, особенно за пределами Киева.
Так что подозреваю, что особо никуда не рванутся, так по мелочам.


у недвиги есть ещё ежегодный налог на недвиж., кто выходит за установленные законом кв.м. на кв, дома, гаражи и т.д. поэтому при покупке надо учитывать на кого её желательно оформить :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:33

Нет, Зед, я конечно понимаю что Вы прибыль в долларе считаете и сидите в оном.. НО про пополнение резервов на 5 ярдов Вы услышали а про МВФ нет :mrgreen: не подумали что эти цифры взаимосвязаны?)
Востаннє редагувалось Investor_33 в Чет 30 січ, 2020 16:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:34

  dimson написав:так,шо курс у барыги был обоснованый?

  hxbbgaf написав:Такой обоснованный, что чуть ли не треть страны свалила.


Конечно же курс при барыге не был экономически обоснованным, если не считать обоснованием спекуляции самого барыги, и его сообщницы в НБУ. Судите сами , сегодняшний курс гривны крепче всех четырех предыдущих лет. Если бы не миллиардный откуп НБУ перед новым годом и не временная паника поднятая китайским короновирусом - курс был бы еще крепче. Но ничего , уже пошел откат к дальнейшему укреплению гривны, она еще наверстает упущенное. Цифры говорят сами за себя.

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................30.01.2020................31.01.2020
Долар США.........................24,8491.....................24,9196
Этот день в истории:
2019 - 27.7555 (-2) -284
2018 - 28.0088 (-24) -309

2017 - 27.1190 (-8) -220
2016 - 25.5550 (+40) -64
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:40

  Игорь Алексеевич написав:у недвиги есть ещё ежегодный налог на недвиж., кто выходит за установленные законом кв.м. на кв, дома, гаражи и т.д. поэтому при покупке надо учитывать на кого её желательно оформить :roll:

В Киеве этот налог составляет около 71 грн. за каждый квадрат площади свыше 60 кв. метров. А в Одессе, например, чуть больше 4 грн. за кв. м. Скажите, эти суммы настолько существенны, что стоит рискнуть, оформив недвижимость на кого-то другого?
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:40

  Игорь Алексеевич написав:надо мыслить логическими ходами мошенников, как мыслят наши любимцы во власти. тогда и в личной жизни и во всех делах становится легче жить. странно - но это факт. :cry:
их мысли связаны не с эконим. и финанс благополучия людей, а наоборот щепательством и кражами с карманов людей. значит и нам надо думать как взуть их с их законами и постановами. :P

Поход по матрасам, о котором так мечтали большевики, идет 7 мильными шагами! Снижение курса, снижение учетной ставки - снижение покупательской способности и платежеспособности населения от гастарбайтеров до депозитчиков. Нет дополнительного заработка? Вспарывай матрасы. Кардинально в короткий период, так и раскачиваться нет времени 5 лет пролетит, есть как говорят депутаты здесь тема, набрать и для внуков. Отдыхать нет времени, стрижка начата.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:44

Продавал "бесплатные" учебники, подмутил декларацию и выиграл конкурс за 7 минут. Что известно о "стартапере" из Одессы, который возглавил Госагентство по космосу в Украине

https://strana.ua/articles/rassledovania/247125-vladimir-usov-chto-izvestno-o-startapere-iz-odessy-kotoryj-vozhlavil-ukrainskij-hoskosmos.html

Зображення

Все на стартапы! :lol:
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:52

  Natt написав:
  Игорь Алексеевич написав:у недвиги есть ещё ежегодный налог на недвиж., кто выходит за установленные законом кв.м. на кв, дома, гаражи и т.д. поэтому при покупке надо учитывать на кого её желательно оформить :roll:

В Киеве этот налог составляет около 71 грн. за каждый квадрат площади свыше 60 кв. метров. А в Одессе, например, чуть больше 4 грн. за кв. м. Скажите, эти суммы настолько существенны, что стоит рискнуть, оформив недвижимость на кого-то другого?


Вы из разряда неисправимых оптимистов )))
Гетманцев и Милованов прямым текстом уже сказали, что это всё поправят по налогу на недвижимость.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:57

Уряд виділить з держбюджету на 2020 рік 1,06 мільярда гривень на реалізацію комплексної реформи державного управління, з них 818 мільйонів підуть на зарплати держслужбовцям, задіяних у реформі.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

"Задля оплати праці фахівців з питань реформ уряд затвердив порядок передачі частини бюджетних призначень, передбачених за програмою "Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління", органам державної влади, що залучені до проведення цієї реформи", — йдеться в повідомленні відомства.

Як повідомляє Мінфін, це зроблено з метою не допустити виникнення заборгованості із заробітної плати.
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