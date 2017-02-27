при 10% годовых, которые скоро будут светится в банках, то нет никакого резона сидеть там, конечно если у вас не млн. накопления.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 січ, 2020 16:13
при 10% годовых, которые скоро будут светится в банках, то нет никакого резона сидеть там, конечно если у вас не млн. накопления.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 30 січ, 2020 16:16
Я думаю, что количество людей, размышляющих что и где поймать выше учетной ставки, незначительно у нас. А у недвижимости свои тараканы, особенно за пределами Киева.
Так что подозреваю, что особо никуда не рванутся, так по мелочам.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 30 січ, 2020 16:19
у недвиги есть ещё ежегодный налог на недвиж., кто выходит за установленные законом кв.м. на кв, дома, гаражи и т.д. поэтому при покупке надо учитывать на кого её желательно оформить
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 30 січ, 2020 16:33
Нет, Зед, я конечно понимаю что Вы прибыль в долларе считаете и сидите в оном.. НО про пополнение резервов на 5 ярдов Вы услышали а про МВФ нет не подумали что эти цифры взаимосвязаны?)
Востаннє редагувалось Investor_33 в Чет 30 січ, 2020 16:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 30 січ, 2020 16:34
Конечно же курс при барыге не был экономически обоснованным, если не считать обоснованием спекуляции самого барыги, и его сообщницы в НБУ. Судите сами , сегодняшний курс гривны крепче всех четырех предыдущих лет. Если бы не миллиардный откуп НБУ перед новым годом и не временная паника поднятая китайским короновирусом - курс был бы еще крепче. Но ничего , уже пошел откат к дальнейшему укреплению гривны, она еще наверстает упущенное. Цифры говорят сами за себя.
Додано: Чет 30 січ, 2020 16:40
В Киеве этот налог составляет около 71 грн. за каждый квадрат площади свыше 60 кв. метров. А в Одессе, например, чуть больше 4 грн. за кв. м. Скажите, эти суммы настолько существенны, что стоит рискнуть, оформив недвижимость на кого-то другого?
Додано: Чет 30 січ, 2020 16:40
Поход по матрасам, о котором так мечтали большевики, идет 7 мильными шагами! Снижение курса, снижение учетной ставки - снижение покупательской способности и платежеспособности населения от гастарбайтеров до депозитчиков. Нет дополнительного заработка? Вспарывай матрасы. Кардинально в короткий период, так и раскачиваться нет времени 5 лет пролетит, есть как говорят депутаты здесь тема, набрать и для внуков. Отдыхать нет времени, стрижка начата.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 30 січ, 2020 16:44
Продавал "бесплатные" учебники, подмутил декларацию и выиграл конкурс за 7 минут. Что известно о "стартапере" из Одессы, который возглавил Госагентство по космосу в Украине
Все на стартапы!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 30 січ, 2020 16:52
Вы из разряда неисправимых оптимистов )))
Гетманцев и Милованов прямым текстом уже сказали, что это всё поправят по налогу на недвижимость.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 30 січ, 2020 16:57
Уряд виділить з держбюджету на 2020 рік 1,06 мільярда гривень на реалізацію комплексної реформи державного управління, з них 818 мільйонів підуть на зарплати держслужбовцям, задіяних у реформі.
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
"Задля оплати праці фахівців з питань реформ уряд затвердив порядок передачі частини бюджетних призначень, передбачених за програмою "Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління", органам державної влади, що залучені до проведення цієї реформи", — йдеться в повідомленні відомства.
Як повідомляє Мінфін, це зроблено з метою не допустити виникнення заборгованості із заробітної плати.
Зараз переглядають цей форум: J, Игорь Алексеевич і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|