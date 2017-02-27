Игорь Алексеевич написав:

надо мыслить логическими ходами мошенников, как мыслят наши любимцы во власти. тогда и в личной жизни и во всех делах становится легче жить. странно - но это факт.их мысли связаны не с эконим. и финанс благополучия людей, а наоборот щепательством и кражами с карманов людей. значит и нам надо думать как взуть их с их законами и постановами.