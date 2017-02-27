|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 січ, 2020 17:14
Ставка 11%. Я думаю что будет девал. И по возможности надо сливаться Игра закончилась.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Чет 30 січ, 2020 17:17
Додано: Чет 30 січ, 2020 17:18
можно подумать, что ты "ловишь движения" всей суммой, которую мог бы разместить на валютные депо.
всё равно не ответишь прямо, это понятно, просто скажи правду себе самому.
ведь не больше 10% спекулируешь...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 30 січ, 2020 17:18
Додано: Чет 30 січ, 2020 17:18
УкрГаз овернайт 15%(12%) фиксированная до Ноября(Декабря).
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Чет 30 січ, 2020 17:19
1%
Додано: Чет 30 січ, 2020 17:20
сливаться в бакс
Будут брать кредиты по 11% годовых и вкладывать в акции Apple по 50% годовых и таким образом растягивать резину. А потом выходить из Apple и скупать бакс.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Чет 30 січ, 2020 17:22
не ставку надо снижать а отключить клеарстрим,
а так что не дополучили в бюджет 75млд грн зато одолжили 100 млд грн у нерезидентов
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
Додано: Чет 30 січ, 2020 17:23
нашугали биків двухсотим експотенційним мувінгом по сьогоднішньому закриттю на падаючу зірку розраховуєте?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Чет 30 січ, 2020 17:28
завтра нбу опять наверное выйдет с отсечками. по вечернему налу вижу, что есть покупатели на валюту
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Зараз переглядають цей форум: J, Игорь Алексеевич і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|