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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3716371737183719>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 242
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
12%
30
24.01-24.5
18%
44
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
7%
18
выше 26
17%
40
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:14

Ставка 11%. Я думаю что будет девал. И по возможности надо сливаться :!: Игра закончилась.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:17

  freeze написав:
Вы из разряда неисправимых оптимистов )))
Гетманцев и Милованов прямым текстом уже сказали, что это всё поправят по налогу на недвижимость.


А этот налог кто-нибудь платит?
Если уже несколько лет из налоговой ни одного письма, добровольно сдаваться идут?
Возьмите, мол, мои деньги!
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:18

  zzzzzz написав:Ловлю мелкие движения по 1-2%
Все равно в долларах депо дают 3-4%

можно подумать, что ты "ловишь движения" всей суммой, которую мог бы разместить на валютные депо.
всё равно не ответишь прямо, это понятно, просто скажи правду себе самому.
ведь не больше 10% спекулируешь...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:18

  proftpd66 написав:Ставка 11%. Я думаю что будет девал. И по возможности надо сливаться :!: Игра закончилась.


Девал. Сливаться. Вам не кажется, что в Ваших словах кроется некое противоречие?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:18

  Игорь Алексеевич написав:интересно по окончанию депозит. дел, кто и куда собирается разместить свои сбережения?



УкрГаз овернайт 15%(12%) фиксированная до Ноября(Декабря).
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:19

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Ловлю мелкие движения по 1-2%
Все равно в долларах депо дают 3-4%

можно подумать, что ты "ловишь движения" всей суммой, которую мог бы разместить на валютные депо.
всё равно не ответишь прямо, это понятно, просто скажи правду себе самому.
ведь не больше 10% спекулируешь...


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kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:20

  kluychkooleg написав:
  proftpd66 написав:Ставка 11%. Я думаю что будет девал. И по возможности надо сливаться :!: Игра закончилась.


Девал. Сливаться. Вам не кажется, что в Ваших словах кроется некое противоречие?


сливаться в бакс :lol:

Будут брать кредиты по 11% годовых и вкладывать в акции Apple по 50% годовых и таким образом растягивать резину. А потом выходить из Apple и скупать бакс. :wink:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:22

  lapay написав:Ставку, радикально, треба було зменшувати ще півроку назад. Добре, хоч зараз знизили, і знизять ще, до 6-8%. Нічого страшного не буде. Курс 25-26 цілком прийнятний і робочий, до кінця кварталу, а далі як міжнародна карта ляже.

не ставку надо снижать а отключить клеарстрим,
а так что не дополучили в бюджет 75млд грн зато одолжили 100 млд грн у нерезидентов
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:23

  escobar написав:Ну что, бойцы, кеды стерли?

нашугали биків двухсотим експотенційним мувінгом :wink: по сьогоднішньому закриттю на падаючу зірку розраховуєте?
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якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:28

завтра нбу опять наверное выйдет с отсечками. по вечернему налу вижу, что есть покупатели на валюту :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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