Ставка 11%. Я думаю что будет девал. И по возможности надо сливаться Игра закончилась.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
zzzzzz написав:Ловлю мелкие движения по 1-2% Все равно в долларах депо дают 3-4%
можно подумать, что ты "ловишь движения" всей суммой, которую мог бы разместить на валютные депо. всё равно не ответишь прямо, это понятно, просто скажи правду себе самому. ведь не больше 10% спекулируешь...
Игорь Алексеевич написав:интересно по окончанию депозит. дел, кто и куда собирается разместить свои сбережения?
УкрГаз овернайт 15%(12%) фиксированная до Ноября(Декабря).
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
zzzzzz написав:Ловлю мелкие движения по 1-2% Все равно в долларах депо дают 3-4%
можно подумать, что ты "ловишь движения" всей суммой, которую мог бы разместить на валютные депо. всё равно не ответишь прямо, это понятно, просто скажи правду себе самому. ведь не больше 10% спекулируешь...
proftpd66 написав:Ставка 11%. Я думаю что будет девал. И по возможности надо сливаться Игра закончилась.
Девал. Сливаться. Вам не кажется, что в Ваших словах кроется некое противоречие?
сливаться в бакс
Будут брать кредиты по 11% годовых и вкладывать в акции Apple по 50% годовых и таким образом растягивать резину. А потом выходить из Apple и скупать бакс.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
lapay написав:Ставку, радикально, треба було зменшувати ще півроку назад. Добре, хоч зараз знизили, і знизять ще, до 6-8%. Нічого страшного не буде. Курс 25-26 цілком прийнятний і робочий, до кінця кварталу, а далі як міжнародна карта ляже.
не ставку надо снижать а отключить клеарстрим, а так что не дополучили в бюджет 75млд грн зато одолжили 100 млд грн у нерезидентов
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.