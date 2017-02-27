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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3717371837193720>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.8 5 243
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
11%
27
23.51-24.0
12%
30
24.01-24.5
18%
44
24.51-25.0
13%
31
25.01-25.5
15%
36
25.51-26
8%
19
выше 26
16%
40
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

kluychkooleg написав:
  freeze написав:
Вы из разряда неисправимых оптимистов )))
Гетманцев и Милованов прямым текстом уже сказали, что это всё поправят по налогу на недвижимость.


А этот налог кто-нибудь платит?
Если уже несколько лет из налоговой ни одного письма, добровольно сдаваться идут?
Возьмите, мол, мои деньги!


Да, я каждый год хожу, и заставляю их выписывать мне счет, там пока суммы небольшие, но народец подходит, особенно в июне-июле, интересуется, сам наблюдал.
Сейчас у нас на районе в центре обслуживания клиентов ДПС даже специальный человек сидит под вывеской - налог на землю и налог на недвижимость, говоришь ему идент.код, он сразу распечатывает счет на оплату налога.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:31

  freeze написав:Да, я каждый год хожу, и заставляю их выписывать мне счет...

не смог пройти мимо...
вот бы каждый противник "шоколадного барыги" проявил такую же сознательность - был бы у нас город-сад :mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:31

  freeze написав:
kluychkooleg написав:
  freeze написав:
Вы из разряда неисправимых оптимистов )))
Гетманцев и Милованов прямым текстом уже сказали, что это всё поправят по налогу на недвижимость.


А этот налог кто-нибудь платит?
Если уже несколько лет из налоговой ни одного письма, добровольно сдаваться идут?
Возьмите, мол, мои деньги!


Да, я каждый год хожу, и заставляю их выписывать мне счет, там пока суммы небольшие, но народец подходит, особенно в июне-июле, интересуется, сам наблюдал.
Сейчас у нас на районе в центре обслуживания клиентов ДПС даже специальный человек сидит под вывеской - налог на землю и налог на недвижимость, говоришь ему идент.код, он сразу распечатывает счет на оплату налога.


тоже плачу. приходят счета домой уже не первый год :roll: по ком.недвиги тоже в эл.кабинете вижу суммы к оплате. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:31

  Qwerty написав:
  Vadim V написав:新年快乐 !!!
Всех форумчан с наступившим китайским Новым годом !
Новым годом по лунному календарю!!!
Всем золота , долларов побольше в закрома , здоровья и счастья. :D

Да, золото нині в тренді - 1579 доларів за унцію це показник!!! Де там ті, які пророчили спад до 1000?!

та на месте, только не до 1000, а меньше 1000, и скоро начнётся, пики прошли...

о проснулись, я об этом 24го писал...:
https://news.finance.ua/ru/news/-/46425 ... go-krizisa
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:37

интересно, когда с банков посыпятся смс..ки о приходе счастья на рынок деп.ставок в виде 10% годовых))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:43

  zzzzzz написав:
  Investor_33 написав:
  zzzzzz написав:Похоже гонят курс к заложенному в бюджет 27.
Нбу заявил что резервы на 5 млрд пополнит.
Очень похоже что все проливы будет выкупать.

23 уже можно забыть.

27 до конца года может быть.

Похоже что НБУ уверен что будет всё пучком и хватит кормить шаромыг высокими ставками (резервы позволяют сделать оный финт). Оттока с депозитов не будет т.к. народ забьёт столбы с пока еще неплохими %%. Резервы пополнят за счет МФВ 1,5 (может 2,0)+0,5ЕС+2Нафтогаз + 0,5(1,0) от нерезов. Пониженной ставкой немного поддержат экспортеров заодно. Так что считаю диапазон 24-25 (23-25,5) на этот год рабочий.


Ага, МВФ уже отправил 2 самолета с баксами, только из-за тумана они не могут сесть)))
Что-то я не вижу что-бы зеленые депутаты спешили условия мвф выполнять.

Ну НБУ якби дав жирний натяк. Що якщо домовляться із МВФ - то все буде добре. Адже до переговорів із МВФ НБУ відношення не має.
Тобто ще раз.
М'яч на половині поля Зелених. Якщо що то ми будемо знати хто винний.
Виходить якщо хочуть Зелені мати успіх на місцевих виборах - мусять домовлятись. Бо якщо до того часу не домовляться - то точно всім можна буде на 100% в долар заходити. Йде гра. На кону дуже багато. Зеленського ставлять в такі умови, що якщо підіграє бородатому єврею, то закопає свій рейтинг як всі його попередники після Кучми.
Ось цитата Смолія:
"Відповідно, ключовим ризиком для реалізації наших прогнозів ми бачимо відтермінування укладення нової програми співпраці з МВФ"
https://bank.gov.ua/news/all/vistup-gol ... itiki-7854
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:47

  edvardd написав:о проснулись, я об этом 24го писал...:
https://news.finance.ua/ru/news/-/46425 ... go-krizisa


$2000.
В ночь с 3-го на 4-е ноября.
Не дезориентируй людей. Пусть прикупят золота сейчас.
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Libo
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:47

Да, онлайн пару копеек прибавил к вечеру.
На РФ вроде вечером пошел отскок
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:58

  zzzzzz написав:Тут некоторых накрыл какой-то оптимизм.

Я не понял, с Приватом уже все порешали?

Или может самые одиозные банковские должники вернули кредиты? Бахматюк, Коломойский, Жеваго?

А может судебная реформа уже прошла? Или реформа МВД ?


Больно прыткий.
Хочет, чтобы за полгода решили ему все проблемы, а он стал столбовою дворянкой.
Спили мушку. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:24

  Libo написав:
  zzzzzz написав:Тут некоторых накрыл какой-то оптимизм.

Я не понял, с Приватом уже все порешали?

Или может самые одиозные банковские должники вернули кредиты? Бахматюк, Коломойский, Жеваго?

А может судебная реформа уже прошла? Или реформа МВД ?


Больно прыткий.
Хочет, чтобы за полгода решили ему все проблемы, а он стал столбовою дворянкой.
Спили мушку. :?

И поставь оптику :mrgreen:
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