freeze написав: Вы из разряда неисправимых оптимистов ))) Гетманцев и Милованов прямым текстом уже сказали, что это всё поправят по налогу на недвижимость.
А этот налог кто-нибудь платит? Если уже несколько лет из налоговой ни одного письма, добровольно сдаваться идут? Возьмите, мол, мои деньги!
Да, я каждый год хожу, и заставляю их выписывать мне счет, там пока суммы небольшие, но народец подходит, особенно в июне-июле, интересуется, сам наблюдал. Сейчас у нас на районе в центре обслуживания клиентов ДПС даже специальный человек сидит под вывеской - налог на землю и налог на недвижимость, говоришь ему идент.код, он сразу распечатывает счет на оплату налога.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав: Вы из разряда неисправимых оптимистов ))) Гетманцев и Милованов прямым текстом уже сказали, что это всё поправят по налогу на недвижимость.
А этот налог кто-нибудь платит? Если уже несколько лет из налоговой ни одного письма, добровольно сдаваться идут? Возьмите, мол, мои деньги!
Да, я каждый год хожу, и заставляю их выписывать мне счет, там пока суммы небольшие, но народец подходит, особенно в июне-июле, интересуется, сам наблюдал. Сейчас у нас на районе в центре обслуживания клиентов ДПС даже специальный человек сидит под вывеской - налог на землю и налог на недвижимость, говоришь ему идент.код, он сразу распечатывает счет на оплату налога.
тоже плачу. приходят счета домой уже не первый год по ком.недвиги тоже в эл.кабинете вижу суммы к оплате.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
zzzzzz написав:Похоже гонят курс к заложенному в бюджет 27. Нбу заявил что резервы на 5 млрд пополнит. Очень похоже что все проливы будет выкупать.
23 уже можно забыть.
27 до конца года может быть.
Похоже что НБУ уверен что будет всё пучком и хватит кормить шаромыг высокими ставками (резервы позволяют сделать оный финт). Оттока с депозитов не будет т.к. народ забьёт столбы с пока еще неплохими %%. Резервы пополнят за счет МФВ 1,5 (может 2,0)+0,5ЕС+2Нафтогаз + 0,5(1,0) от нерезов. Пониженной ставкой немного поддержат экспортеров заодно. Так что считаю диапазон 24-25 (23-25,5) на этот год рабочий.
Ага, МВФ уже отправил 2 самолета с баксами, только из-за тумана они не могут сесть))) Что-то я не вижу что-бы зеленые депутаты спешили условия мвф выполнять.
Ну НБУ якби дав жирний натяк. Що якщо домовляться із МВФ - то все буде добре. Адже до переговорів із МВФ НБУ відношення не має. Тобто ще раз. М'яч на половині поля Зелених. Якщо що то ми будемо знати хто винний. Виходить якщо хочуть Зелені мати успіх на місцевих виборах - мусять домовлятись. Бо якщо до того часу не домовляться - то точно всім можна буде на 100% в долар заходити. Йде гра. На кону дуже багато. Зеленського ставлять в такі умови, що якщо підіграє бородатому єврею, то закопає свій рейтинг як всі його попередники після Кучми. Ось цитата Смолія: "Відповідно, ключовим ризиком для реалізації наших прогнозів ми бачимо відтермінування укладення нової програми співпраці з МВФ" https://bank.gov.ua/news/all/vistup-gol ... itiki-7854
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!